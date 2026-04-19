Mia Couto considera que “precisamos de um Papa assim”

“ Pode ser um elemento de unificação e perceção de que as coisas não se resolvem só num nível estritamente político . É dizer que há ali um nível humano e de diálogo que as pessoas têm que ter, para resolver aquilo que só se resolve de forma pacífica. Através da conversa humanizada”, afirma.

Em entrevista à Renascença , à margem da sua participação, em Matosinhos, no Festival LeV – Literatura em Viagem o autor recorda a visita do Papa Francisco a Moçambique e considera que a viagem de Leão XIV a Angola pode coincidir numa mensagem de união.

O escritor Mia Couto não esconde que não é religioso, mas reconhece que é “religioso de outro ponto de vista”, ou seja, “na necessidade de estar religado a qualquer coisa que faça sentido”. O autor olha para a visita do Papa Leão XIV a África e diz “ precisamos de um Papa assim ”.

Na opinião do escritor, o mundo vive um tempo de “descrença” que se “tornou quase uma doença generalizada”. Face a este diagnóstico, o autor de “O Mapeador de Ausências” (ed. Caminho) considera que estes tempos exigem uma resposta “que não vamos encontrar em organizações, em instituições, sejam elas partidos, sindicatos”.

“Precisamos de uma referência, de uma pessoa, da figura de alguém que possa trazer de volta a crença de que o mundo pode mudar”, afirma Mia Couto. Para o escritor que está a escrever um novo livro, é relevante a forma como Leão XIV reagiu às palavras de Donald Trump.

“Colocou as coisa num outro território”, sublinha Mia Couto. “Acho que isso é fundamental. Precisamos de um Papa assim, precisamos de figuras assim”, diz o autor. “Num primeiro momento tive receio quando ele respondeu”, refere acrescentando que pensou que o Papa estava “a dar uma importância a Trump que ele não merece”.

No entanto, Mia Couto, considera que o Papa respondeu “de uma maneira muito elevada e superior”. Recorde-se que Leão XIV tem repetido apelos à paz face à escala da guerra no Médio Oriente.

Mia Couto destaca a reação do Papa. “Dizendo, não vou questioná-lo, não vou debater no território dele, colocou a coisa num outro território. Acho que isso é fundamental e é preciso”, sublinha.

“A reação de Trump é de quem não contava com aquilo, de repente é mais uma vez uma reação enlouquecida, quando ele se apresenta como sendo Jesus Cristo. É uma coisa fora de qualquer compreensão”, diz Mia Couto sobre a reação do presidente dos Estados Unidos.