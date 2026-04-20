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Cantor D4vd pode enfrentar pena de morte após ser acusado de homicídio de adolescente

20 abr, 2026 - 19:54 • Catarina Magalhães, com Reuters

Restos mortais da jovem de 14 anos Celeste Rivas Hernandez foram encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do Tesla do rapper há sete meses.

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O cantor norte-americano D4vd foi esta segunda-feira acusado de homicídio de uma jovem de 14 anos desaparecida no ano passado, anunciou um procurador distrital de Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA).

Após ter sido detido na sexta-feira, o músico de 21 anos, David Anthony Burke, pode enfrentar pena de morte pelo abuso sexual e homicídio da adolescente, avançou o jornal britânico "The Independent".

Os restos mortais de Celeste Rivas Hernandez foram encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do seu Tesla, em setembro do ano passado – depois de estar desaparecida há quase um ano e meio.

Registado com a morada de uma propriedade do cantor, o veículo esteve estacionado várias semanas num bairro de Hollywood Hills até ser rebocado e os funcionários terem estranhado o odor intenso da viatura.

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O rapper tornou-se uma estrela na rede social TikTok depois de lançar as músicas "Here With Me" e "Romantic Homicide" em 2022 e vai apresentar-se no tribunal norte-americano sete meses depois de terem sido descobertos os restos mortais de Celeste.

Cantor norte-americano detido por suspeita de homicídio de adolescente

Crime

Cantor norte-americano detido por suspeita de homicídio de adolescente

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou (...)

Segundo a defesa do cantor, as provas do caso "não mostram" que tenham assassinado a jovem.

"Não houve nenhuma acusação apresentada por nenhum grande júri neste caso e nenhuma denúncia criminal foi apresentada. David foi detido apenas sob suspeita", avançam.

Apesar das declarações do advogado, a autópsia ao corpo veio a revelar que Rivas teria falecido "dentro do veículo, depois de um longo período antes de ser encontrado".

Devido à investigação do crime, o artista cancelou a última parte da sua digressão pelos Estados Unidos e Europa no ano passado.

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