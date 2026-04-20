Festival de "skate downhill" leva mais de cem atletas a Oliveira do Hospital

Mais de uma centena de atletas de 14 países são esperados na quinta edição do Alva Skate Fest, prova internacional de "skate downhill" que vai decorrer nos dias 23 e 24 de maio, em Oliveira do Hospital.

Para além da componente competitiva, o evento "mantém o espírito que o caracteriza desde a primeira edição: um encontro da comunidade "downhill", onde atletas, equipas e público partilham experiências, promovendo o convívio e a valorização do território", afirmou hoje a Câmara de Oliveira do Hospital, num comunicado enviado à agência Lusa.

O Alva Skate Fest vai decorrer entre a Estrada Nacional (EN) 17 e o vale do Alva, num percurso com mais de dois quilómetros de extensão, conhecido "pelas curvas vertiginosas e uma inclinação média de 8%, num cenário natural com vistas para o rio Alva e as serras do Açor e da Estrela".

De acordo com a autarquia, as inscrições "esgotaram em apenas dez dias, tendo sido posteriormente abertas mais dez vagas para permitir a participação de atletas do top 10 europeu".

Ao todo, estarão presentes 119 participantes provenientes de 14 países, com destaque para Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, Suíça e Alemanha.

"Nesta edição, o nível da competição e da adrenalina volta a ser elevado, com desafios de time trial e corridas lado a lado, numa experiência enriquecedora tanto para os atletas como para o público, que pode assistir às descidas gratuitamente, em pontos estratégicos colocados ao longo do percurso", acrescentou aquele município do interior do distrito de Coimbra.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, referiu que a iniciativa "tem vindo a crescer de forma pensada" e assume-se já como um evento "único, diferenciador e inimitável", com visitantes de todo o mundo.

Já o vereador com o pelouro da Atividade Física e Lazer, Bruno Miranda, salientou a convicção de que, este ano, vão voltar a "oferecer uma experiência inesquecível aos atletas e a quem vai estar a assistir".

O Alva Skate Fest é um festival dedicado ao "skate downhill", modalidade desportiva que consiste em descer estradas alcatroadas a alta velocidade, e integra os circuitos nacionais e internacionais das modalidades de "skate downhill", "Inline", "Street Luge" e "Trikes".

"Em 2026, o evento ganha ainda maior dimensão ao integrar o calendário do Eurotour, como a segunda prova oficial da competição europeia, contando para o respetivo "ranking", e ao incluir também provas do Circuito Nacional da Portugal LongSkate", notou a autarquia.

O Alva Skate Fest é organizado pelo Portugal LongSkate, em parceria com o município de Oliveira do Hospital, a União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira e as Aldeias do Xisto.

O evento tem os apoios, entre outros, da ADI -- Associação de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, EPTOLIVA, Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Red Bull, VitalFisio, AlvaValley Hotel, Be Alva - Love Nature, Olhar Sobre o Alva -- Turismo Rural e Sabore, BusWay Região de Coimbra e Região Metropolitana de Coimbra.