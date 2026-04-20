Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Inteligência Artificial pode estar a desaconselhar quimioterapia e a sugerir "terapias alternativas"

20 abr, 2026 - 22:15 • Catarina Magalhães

Os chatbot's testados foram os do Grok, Open AI Chat GPT, Google Gemini, Meta AI e High-Flyer's DeepSeek.

A+ / A-

Qual é a alternativa à quimioterapia? Se perguntar a algum chatbot de Inteligência Artificial (IA), pode-lhe ser aconselhado procurar "terapias alternativas" perigosas para o tratamento contra cancro e outros problemas de saúde, avançou a estação televisiva norte-americana NBC News, citando um estudo do Instituto Lundquist for Biomedical Innovation.

O novo estudo norte-americano concluiu que esta tecnologia não sabe, muitas vezes, distinguir desinformação científica do que é informação médica verificada, encaminhando os doentes para escolhas arriscadas.

Os chatbot's testados foram os do Grok, Open AI Chat GPT, Google Gemini, Meta AI e High-Flyer's DeepSeek.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Quase metade das respostas a alternativas à quimioterapia foi esclarecida de forma "problemática", 30% "ligeiramente problemática" e 19,6% "altamente problemática", segundo os investigadores.

As respostas corretas apresentavam-se incompletas e sem contexto suficiente.

Cuidado com os elogios da Inteligência Artificial. Chatbots podem dar maus conselhos

Tecnologia

Cuidado com os elogios da Inteligência Artificial. Chatbots podem dar maus conselhos

Chatbots tornam-se ainda mais confiáveis para as p(...)

Já as "altamente problemáticas" forneciam informação incorreta e deixavam margem para "considerável interpretação subjetiva", de acordo com o estudo.

Como alternativa, os chatbots sugerem acupuntura, medicina herbal e "dietas anticancro", lê-se no estudo.

"Já tive casos de doentes que chegam a chorar, muito perturbados, porque o chatbot lhes disse que têm seis a 12 meses de vida, o que é totalmente absurdo", contaram os investigadores.

Para os investigadores, a qualidade das respostas foi semelhante entre os vários sistemas, mas a ferramenta de IA da rede social X (antigo Twitter), Grok, apresentou as piores.

Cerca de um terço dos adultos norte-americanos utiliza esta tecnologia para obter informação e conselhos sobre problemas de saúde, segundo uma sondagem da organização sem fins lucrativos KFF.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)