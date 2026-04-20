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Saúde
Inteligência Artificial pode estar a desaconselhar quimioterapia e a sugerir "terapias alternativas"
20 abr, 2026 - 22:15 • Catarina Magalhães
Os chatbot's testados foram os do Grok, Open AI Chat GPT, Google Gemini, Meta AI e High-Flyer's DeepSeek.
Qual é a alternativa à quimioterapia? Se perguntar a algum chatbot de Inteligência Artificial (IA), pode-lhe ser aconselhado procurar "terapias alternativas" perigosas para o tratamento contra cancro e outros problemas de saúde, avançou a estação televisiva norte-americana NBC News, citando um estudo do Instituto Lundquist for Biomedical Innovation.
O novo estudo norte-americano concluiu que esta tecnologia não sabe, muitas vezes, distinguir desinformação científica do que é informação médica verificada, encaminhando os doentes para escolhas arriscadas.
Os chatbot's testados foram os do Grok, Open AI Chat GPT, Google Gemini, Meta AI e High-Flyer's DeepSeek.
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Quase metade das respostas a alternativas à quimioterapia foi esclarecida de forma "problemática", 30% "ligeiramente problemática" e 19,6% "altamente problemática", segundo os investigadores.
As respostas corretas apresentavam-se incompletas e sem contexto suficiente.
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Já as "altamente problemáticas" forneciam informação incorreta e deixavam margem para "considerável interpretação subjetiva", de acordo com o estudo.
Como alternativa, os chatbots sugerem acupuntura, medicina herbal e "dietas anticancro", lê-se no estudo.
"Já tive casos de doentes que chegam a chorar, muito perturbados, porque o chatbot lhes disse que têm seis a 12 meses de vida, o que é totalmente absurdo", contaram os investigadores.
Para os investigadores, a qualidade das respostas foi semelhante entre os vários sistemas, mas a ferramenta de IA da rede social X (antigo Twitter), Grok, apresentou as piores.
Cerca de um terço dos adultos norte-americanos utiliza esta tecnologia para obter informação e conselhos sobre problemas de saúde, segundo uma sondagem da organização sem fins lucrativos KFF.
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