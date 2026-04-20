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Morrissey atua em agosto no Porto

20 abr, 2026 - 12:17 • João Malheiro

Os bilhetes para o novo espetáculo vão estar à venda a partir desta sexta-feira, 24 de abril.

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Morrissey vai atuar a 1 de agosto, na cidade do Porto, no Super Bock Arena.

É o regresso do artista a Portugal, no âmbito do seu novo álbum "Make-Up Is A Lie". A última vez que tinha dado um concerto em solo português tinha sido no Coliseu dos Recreios, em 2014.

Os bilhetes para o novo espetáculo vão estar à venda a partir desta sexta-feira, 24 de abril. Até ao momento, não são conhecidos preços para o espetáculo promovido pela Last Tour.

Antes da carreira a solo, Morrissey tornou-se famoso como vocalista da banda The Smiths. Nos últimos anos, tem sido alvo de polémica devido às suas posições anti-imigração.

Este ano, também tem estado sob foco por já ter cancelado seis concertos. No mês passado, cancelou um espetáculo agendado em Valência, no próprio dia, por alegadamente não ter conseguido dormir na noite anterior, devido ao ruído de uma festa popular perto do hotel onde estava hospedado.

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