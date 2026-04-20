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Novo modelo Mythos da Anthropic levanta preocupações de segurança global

20 abr, 2026 - 20:02 • Redação

Lançamento do modelo Mythos pela Anthropic intensifica debate sobre riscos tecnológicos. Sistema revelou milhares de vulnerabilidades em software amplamente utilizado. Autoridades e setor financeiro avaliam potenciais impactos na segurança global.

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A empresa de inteligência artificial Anthropic apresentou no início de abril o modelo Mythos, descrito como o mais avançado desenvolvido até à data e orientado para tarefas de cibersegurança.

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O modelo foi disponibilizado através de uma iniciativa controlada denominada Project Glasswing, que concedeu acesso a grandes empresas tecnológicas e a mais de 40 organizações responsáveis por infraestruturas críticas de software.

Durante a fase de testes, a Anthropic indicou que o Mythos identificou milhares de vulnerabilidades significativas em sistemas operativos e navegadores amplamente utilizados, o que intensificou preocupações no setor tecnológico.

Especialistas alertam que a capacidade do modelo para detetar e explorar falhas desconhecidas pode ultrapassar a velocidade de resposta das empresas, aumentando o risco de ataques cibernéticos mais sofisticados.

Setores como o bancário são apontados como particularmente vulneráveis, devido à dependência de sistemas complexos e, em muitos casos, tecnologicamente desatualizados.

A própria Anthropic reconheceu que o potencial do Mythos para identificar falhas em larga escala pode representar riscos graves caso seja utilizado de forma indevida, com possíveis impactos na economia, segurança pública e estabilidade nacional.

O lançamento teve reflexos imediatos nos mercados financeiros, com quedas nas ações de empresas de software nos Estados Unidos após a divulgação das capacidades do modelo.

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