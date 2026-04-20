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Tim Cook deixa liderança da Apple em agosto, John Ternus assume cargo de CEO

20 abr, 2026 - 22:09 • Redação

Tim Cook abandona funções de CEO da Apple no final de agosto. John Ternus assume liderança a partir de 1 de setembro. Transição foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração.

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A Apple anunciou a nomeação de John Ternus como novo diretor executivo, com efeitos a partir de 1 de setembro, substituindo Tim Cook, que passará a desempenhar funções de presidente executivo.

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Segundo um comunicado da empresa, a decisão resulta de um processo de planeamento de sucessão prolongado, aprovado por unanimidade pelo conselho de administração.

Até ao final do verão, Cook continuará como CEO, trabalhando em articulação com Ternus para assegurar uma transição considerada suave.

No novo cargo, Tim Cook deverá assumir um papel mais institucional, com foco em contactos com responsáveis políticos a nível internacional, mantendo ligação à estratégia global da empresa.

Cook liderava a Apple desde 2011, quando sucedeu a Steve Jobs, após já ter desempenhado funções interinas devido à doença do fundador. Durante o seu mandato, acompanhou o lançamento de produtos como o Apple Watch, os AirPods e o Apple Vision Pro, bem como o desenvolvimento de serviços como o iCloud, o Apple Pay, a Apple TV e a Apple Music.

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