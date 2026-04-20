Reino Unido
Zoólogo Desmond Morris, autor de "O Macaco Nu", morre aos 98 anos
20 abr, 2026 - 20:36 • Catarina Magalhães
Apaixonado pela vida animal, o estudioso britânico apresentou vários documentários na emissora britânica BBC, como o "Life In The Animal World" ("Vida no Mundo Animal", em português) nos anos 1960.
O zoólogo, apresentador e etólogo britânico Desmond Morris morreu aos 98 anos no domingo, anunciou a família do estudioso esta segunda-feira.
Autor de best-sellers como "O Macaco Nu", "A Natureza da Felicidade" e "Descobrindo o Seu Bebé", Morris dedicou-se ao estudo do comportamento animal e humano após ter terminado o serviço militar obrigatório.
Para além de escritor e investigador científico, Morris pintava obras surrealistas nas horas vagas.
"Sou um cientista objetivo e depois entro no meu estúdio e a outra metade do meu cérebro começa a funcionar. Torno-me artista e sou irracional no meu trabalho surrealista", contou em 2016 em entrevista ao Instituto de Artes Contemporâneas inglês.
Em homenagem, o filho Jason Morris elogiou o pai nas redes sociais e a sua "vida inteira de exploração, curiosidade e criatividade", revelando que Morris nunca deixou de criar e estudar até aos seus últimos dias de vida.
Esta paixão pela vida animal levou-o a tratar de animais no Jardim Zoológico de Londres e até a apresentar vários documentários na emissora britânica BBC, como o "Life In The Animal World" ("Vida no Mundo Animal", em português) nos anos 1960.
Para além de aprender diretamente com a natureza, o zoólogo estudou zoologia na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e doutorou-se, mais tarde, na Universidade de Oxford.
"Foi um grande homem e um pai e avô ainda melhores", recordou o filho.
