Karol G regressa a Portugal para concerto no Estádio da Luz em 2027

A cantora colombiana Karol G regressa a Portugal no próximo ano, para um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão "Viajando Por El Mundo Tropitour", que inclui atuações em estádios da América do Norte, América Latina e Europa.

De acordo com a promotora Live Nation Portugal, num comunicado divulgado esta terça-feira, a voz de "Si Antes Te Hubiera Conocido" atua em Lisboa em 18 de junho de 2027, no Estádio da Luz.

A digressão "Viajando Por El Mundo Tropitour", que tem início em 24 de julho deste ano em Chicago, nos Estados Unidos, inclui atuações em 39 estádios de cidades como Los Angeles, São Francisco, Boston, Atlanta, Cidade do México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Barcelona, Madrid, Paris, Londres e Amesterdão. A digressão, suportada pelo álbum mais recente da cantora, "Torpiqueta", editado em junho do ano passado, termina em 24 de julho do próximo ano em Milão.

De acordo com a Live Nation Portugal, esta digressão fará de Karol G "a primeira artista latina a atuar como cabeça de cartaz em estádios por toda a Europa no âmbito de uma tour global". Este mês, a cantora colombiana tornou-se na primeira artista latina a encabeçar o cartaz de um dos dias do festival norte-americano Coachella.

Karol G apresentou-se pela primeira vez ao vivo em Portugal em julho de 2024, com dois concertos na MEO Arena, em Lisboa, integrados na digressão do álbum "Mañana será bonito", editado em 2023, que lhe valeu um Grammy de Melhor Álbum de Música Urbana e um Grammy Latino de Melhor Álbum.

Os bilhetes para o concerto de Karol G no Estádio da Luz, em 18 de junho de 2027, ficam à venda a partir das 14h00 de dia 30 de abril.

Antes disso, haverá três períodos de pré-venda.

Em 27 de abril começa a pré-venda da artista: "Para serem elegíveis para a pré-venda da artista, os fãs devem inscrever-se em karolgmusic.com entre hoje e sexta-feira.

A segunda pré-venda, ao abrigo da parceria entre a Live Nation Portugal e a Super Bock Super Rock, decorre entre as 14h00 de dia 28 de abril e as 13h00 de dia 30 de abril, através do site meoblueticket.meo.pt.

De acordo com a promotora, "para garantir o bilhete na pré-venda, basta aceder a superbocksuperrock.pt no dia 27 de abril, entre as 10:00 e as 23h00, inscrever-se e recebe um código que dará acesso garantido a uma compra/bilhete para este concerto".

A terceira pré-venda, da Live Nation Portugal, acontece entre as 14h00 de 29 de abril e as 13h00 de 30 de abril.

Os espetáculos desta digressão incluem "vários pacotes e experiências VIP", "que incluem bilhetes premium, convite para o lounge VIP pré-espetáculo, artigos de merchandising especialmente concebidos e muito mais".

Os valores dos bilhetes e dos pacotes e experiências VIP não foram divulgados.

O concerto de Karol G integra o novo formato do festival Super Bock Super Rock, que será estreado em 5 setembro, com o concerto do canadiano The Weeknd no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O novo formato, anunciado em outubro do ano passado, inclui a realização de uma série de concertos ao longo do ano, em parceria com a promotora Live Nation.

O novo modelo do festival, cuja primeira edição aconteceu em 1995, surgiu como "resposta às novas tendências de consumo da música ao vivo".

A Super Bock e a Live Nation justificam a opção com o facto de os "festivaleiros" valorizarem "cada vez mais experiências exclusivas, diferenciadoras e próximas dos artistas", procurando "vivê-las de forma contínua".