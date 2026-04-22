Cannes. "Aquí" de Tiago Guedes junta-se a programa do festival

O filme "Aquí", do realizador português Tiago Guedes, baseado numa trilogia do escritor sul-africano J.M. Coetzee, integra a Seleção Oficial do 79.º Festival de Cinema de Cannes, que acontece em maio em França.

De acordo com a organização do festival, num comunicado divulgado esta quarta-feira, o filme de Tiago Guedes, uma produção da Leopardo filmes, é apresentado na secção Cannes Première, fora de competição.

O filme será exibido em 18 de maio, na presença do realizador, dos atores, do produtor Paulo Branco e do escritor J.M. Coetzee, de acordo com a produtora.

"Aquí", cujo argumento, de Tiago Guedes e Luís Araújo é baseado na "trilogia de Jesus" de J.M. Coetzee, que inclui "A infância de Jesus" (2013), "A vida escolar de Jesus" (2015) e "A morte de Jesus" (2019), tem estreia agendada nas salas de cinema portuguesas para 03 de dezembro.

O filme conta no elenco com Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Álex Peláez, Hugo Encuentra, Daniel Elías, Lambert Wilson, Sergi López e Camille Decourtye, e com a participação especial de Ángela Molina, Itsaso Arana, Fernando Trueba e Albano Jerónimo.

"Aquí" é coproduzido com a RTP e a APM, de Portugal, e Alfama Films, de França.

Tiago Guedes regressa assim ao festival francês, depois de ter estado em competição em 2019 com "A Herdade", e de ter apresentado "Restos do Vento", na Seleção Oficial em 2022.

O Festival de Cinema de Cannes vai contar, este ano, com filmes de realizadores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi e Agnes Jaoui, numa edição que se afirma em defesa do cinema perante a ameaça da Inteligência Artificial.

"A Inteligência Artificial já está presente nos estúdios, nas salas de montagem, no processo criativo. Não vamos fechar os olhos a isso, mas recusamos que dite as regras. A Inteligência Artificial sabe muito bem imitar, mas nunca saberá como sentir", sublinhou a presidente do festival, Iris Knobloch, na conferência de imprensa de apresentação da 79.ª edição, no começo de abril.

Este ano, o festival decorrerá de 12 a 23 de maio e a competição oficial terá, entre outros, "Amarga Navidad", do realizador espanhol Pedro Almodóvar, "Parallel Tales", filme do cineasta iraniano Asghar Farhadi rodado em França, "Sheep in the box", do japonês Hirokazu Kore-eda, "The man I love", do norte-americano Ira Sachs, e "Minotaur", do russo Andrey Zvyagintsev.

A Palma de Ouro de carreira será atribuída à atriz e cantora norte-americana Barbra Streisand e ao realizador neozelandês Peter Jackson.

O realizador sul-coreano Park Chan-wook vai presidir o júri da seleção oficial.

A programação integra as curtas-metragens "Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", de Daniel Soares, em estreia mundial, e "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira.

"Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio", com produção das portuguesas O Som e a Fúria e Kid With a Bike com a francesa L"Oeil Vif Productions, integra a competição de curtas-metragens e marca o regresso de Daniel Soares a Cannes, onde recebeu uma menção honrosa em 2024 com "Bad for a Moment".

Na secção La Cinef, destinada a filmes de escolas de cinema está a curta-metragem "Onde Nascem os Pirilampos", de Clara Vieira, da Escola Superior de Teatro e Cinema.