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Jerry Seinfeld atua em novembro no novo Festival Internacional de Humor de Lisboa

22 abr, 2026 - 20:18 • Lusa

Bilhetes para o espetáculo de Jerry Seinfeld estarão à venda a partir das 20h00 de 27 de abril.

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O humorista norte-americano Jerry Seinfeld estreia-se ao vivo em Portugal este ano no novo Festival Internacional de Humor de Lisboa Commedia a La Carte Fest, que acontece entre 29 de outubro e 1 de novembro, foi anunciado esta quarta-feira.

Jerry Seinfeld, apresentado como o cabeça de cartaz do festival, atua em 1 de novembro, na MEO Arena, de acordo com a promotora Last Tour.

Os bilhetes para o espetáculo de Jerry Seinfeld estarão à venda a partir das 20h00 de 27 de abril, podendo os interessados inscrever-se a partir desta quarta-feira, "online", numa "lista de espera para aceder à venda".

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Atualmente com 71 anos, Jerry Seinfeld popularizou-se por causa da série televisiva "Seinfeld" que cocriou e escreveu com Larry David entre 1989 e 1998, transmitida na NBC e vendida para vários países, incluindo Portugal.

Além de "Seinfeld", é também autor de séries como "Comedians in Cars Getting Coffee", o especial "Jerry Before Seinfeld" ou o filme de animação "A história de uma abelha".

A carreira de Jerry Seinfeld, uma das mais bem-sucedidas na comédia norte-americana, teve início na década de 1970, em clubes de comédia, onde fazia "stand-up".

A nova digressão de Seinfeld arranca na sexta-feira, em Nova Iorque, com datas marcadas até setembro nos Estados Unidos da América.

O novo Festival Internacional de Humor de Lisboa, criado pelo grupo de humor de improviso Commedia a La Carte, pretende reunir "o melhor da comédia, teatro, música, performance, storytelling e cultura pop".

O cartaz da 1.ª edição inclui espetáculos de Herman José, Inês Aires Pereira ("Namastê"), Cebola Mol, Clarice Falcão e da editora Cuca Monga.

No espetáculo "Tributo Pop", Carolina Deslandes vai cantar Nel Monteiro, Tatanka Quim Barreiros e Bárbara Tinoco Rosinha.

César Mourão, Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes levam ao festival "Rebenta a Bolha", "um dos fenómenos mais populares do humor em Portugal, que nasceu e foi amplificado nas Manhãs da Rádio Comercial".

Estes espetáculos, cujos bilhetes já estão à venda, vão dividir-se entre o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno e o Capitólio.

O MEO Commedia a La Carte Fest é coproduzido pela Last Tour e Aquele Abraço.

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