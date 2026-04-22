Madonna oferece recompensa a quem encontrar roupas desaparecidas que usou no Coachella

A "pop star" Madonna oferece uma recompensa a quem encontre várias peças roupas que usou no Coachella, o festival que decorreu, em abril, em Indio, na Califórnia.

De acordo com a ABC, "rainha da pop" foi uma das convidadas surpresa do concerto de Sabrina Carpenter e, numa publicação no Instagram, agradeceu a todos os que tornaram o momento possível, mas deu conta de que a sua alegria se dissipou ao descobrir que várias peças que usou tinham desaparecido.

“Ainda estou nas nuvens desde a noite de sexta-feira no Coachella! Obrigada à Sabrina e a todos que tornaram isto possível. Trazer ‘Confessions II’ de volta ao sítio onde começou foi incrível! Este momento de culminação teve um impacto diferente até eu descobrir que as peças vintage que usei desapareceram – o meu figurino que foi retirado dos meus arquivos pessoais – casaco, espartilho, vestido e todas as outras peças de roupa. Isto não são apenas roupas, são parte da minha história. Outros itens de arquivo da mesma época também desapareceram.”, foi possível ler.

Madonna acrescenta que está a oferecer uma recompensa pela devolução dos artigos, não especificando o tipo de recompensa ou o seu valor.

Pediu ainda que qualquer pessoa com informações que pudessem ser úteis contactasse a sua equipa, para ajudar a localizar os objetos.

Escreveu: “Estou com esperança e a rezar para que alguma alma generosa entcontre estes artigos e contacte a minha equipa pelo email: infomaverick2026@gmail.com”.

O Departamento de Polícia de Indio informou a BBC News, esta terça-feira, que os fatos de Madonna para o Coachella, dados como desaparecidos no sábado, teriam aparentemente caído de um carrinho de golf durante o transporte, não parecendo terem sido levados propositadamente.

A polícia explicou que alguém pode ter pegado nos sacos com as roupas, sem saber do que se tratava o conteúdo.

Disseram também que, até ao momento, não há registo de qualquer objeto perdido que tenha sido reportado.

No comunicado das autoridades consta que “a investigação preliminar indica que duas malas com os artigos podem ter caído de um carrinho de golf conduzido por funcionários que se dirigiam ao hotel para os carregar num autocarro. Quando chegaram ao hotel, pouco depois, os funcionários aperceberam-se de que as malas tinham desaparecido. Neste momento não há provas que sugiram que tenham sido roubadas intencionalmente. No entanto, o Departamento de Polícia de Indio pede a qualquer pessoa que possa ter encontrado as malas que as entregue na morada 46800 Jackson Street, em Indio, ou contacte o departamento pelo telefone (760) 391-4057."