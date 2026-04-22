Medicamentos sem receita médica também afetam fertilidade

“Claro que não é um Brufen que nos vai impedir ovular, mas há doenças reumatológicas, e outras associadas à dor crónica, como a endometriose, que levam os pacientes a tomar regularmente estes anti-inflamatórios. E aí faz diferença”, sublinha Miguel Raimundo.

Os casais que tentam engravidar devem adotar uma abordagem mais informada e cautelosa porque “os anti-inflamatórios não esteróides – seja o Brufen, o Trifen, o Ibuprofeno – podem interferir com a ovulação ao inibir prostaglandinas, que são essenciais à ruptura do folículo", por exemplo. "O uso próximo do período ovulatório pode, em alguns casos, dificultar a libertação do óvulo", admite o especialista.

O acesso facilitado a medicamentos não sujeitos a receita médica em Portugal acaba por contribuir para uma perceção na segurança da sua utilização, alerta à Renascença o especialista em obstetrícia e investigador na área da Procriação Medicamente Assistida Miguel Raimundo.

Medicamentos que usamos com frequência, para dores, alergias ou até queda de cabelo, podem, em determinados casos, interferir com processos biológicos essenciais à conceção.

Outra classe de medicamentos que pode ser problemática é a dos anti-histamínicos. “Muito usados quando há alergias, os anti-histamínicos podem provocar secura vaginal quando usados por longos períodos", explica o investigador. "Isso influencia a progressão dos espermatozoides e pode afetar a fecundação do óvulo no momento da ovulação”, acrescenta.

Já no que se refere a medicamentos de prescrição médica, "os medicamentos para a queda do cabelo, como o Finasteride" (um dos mais usados), são associados, "em alguns casos", a "alterações na qualidade seminal”. Uma situação que também pode acontecer, alerta Miguel Raimundo, com a "toma prolongada de antidepressivos”.

Até a utilização de medicamentos usados no desporto e nos ginásios pode interferir com a fertilidade. Miguel Raimundo diz que “as testosteronas", que "contribuem que a pessoa tenha o corpo mais tonificado e tenha melhores resultados físicos" têm "cada vez mais impacto" nas suas consultas. O investigador explica que “são um tipo de hormonas que podem suprimir a produção natural de testosterona, comprometendo a qualidade dos espermatozoides”.

No entanto, nenhum destes efeitos é permanente. Segundo o especialista, por exemplo, "uma paragem de três a seis meses" na toma de testosterona pode "ser suficiente para conseguir melhores resultados. Já no caso dos antidepressivos, o médico assistente terá de ter uma palavra a dizer”.

Essencial, diz Miguel Raimundo, “é que o casal que recorre à consulta de apoio à fertilidade, para além da história clínica, tenha presente todos os medicamentos que usa habitualmente". "E isto serve tanto para o homem como para a mulher”, remata o especialista.