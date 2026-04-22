Nova temporada de "Criminal Record" investiga grupo radical na era do pós-verdade

A segunda temporada de "Criminal Record" estreia-se esta quarta-feira, na Apple TV. A série cruza os atores Peter Capaldi e Cush Jumbo num thriller que explora os lados mais sombrios do trabalho policial.

Capaldi faz de um detetive veterano que, na primeira temporada, começa a ser investigado pela personagem de Jumbo, por ter detido erradamente um homem negro num caso de homicídio. Os episódios analisam as tensões raciais da Londres moderna e coloca um foco na ética do trabalho policial.

Agora, na segunda temporada, as duas personagens têm de formar uma dupla improvável, em que mantêm um respeito mútuo, mas sem confiarem um no outro. Isto porque um grupo de extrema-direita, liderado por um influencer carismático que debita teorias da conspiração na Internet, pode estar a planear um atentado à bomba na capital do Reino Unido.

O Watch Party, o podcast de filmes e séries da Renascença, teve acesso antecipado a esta segunda temporada e confirma que se trata de uma sequência de episódios rica em suspense e reviravoltas. A dinâmica sempre tensa entre os dois atores principais é a chave de "Criminal Record", contudo a investigação criminal e o retrato de uma sociedade em que a verdade "já não é sagrada" ajudam a segurar o interesse do espectador.