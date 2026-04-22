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Watch Party
Nova temporada de "Criminal Record" investiga grupo radical na era do pós-verdade
22 abr, 2026 - 10:00 • João Malheiro
Série cruza os atores Peter Capaldi e Cush Jumbo num thriller que explora os lados mais sombrios do trabalho policial. O Watch Party esteve presente numa conferência para a imprensa internacional com os dois protagonistas.
A segunda temporada de "Criminal Record" estreia-se esta quarta-feira, na Apple TV. A série cruza os atores Peter Capaldi e Cush Jumbo num thriller que explora os lados mais sombrios do trabalho policial.
Capaldi faz de um detetive veterano que, na primeira temporada, começa a ser investigado pela personagem de Jumbo, por ter detido erradamente um homem negro num caso de homicídio. Os episódios analisam as tensões raciais da Londres moderna e coloca um foco na ética do trabalho policial.
Agora, na segunda temporada, as duas personagens têm de formar uma dupla improvável, em que mantêm um respeito mútuo, mas sem confiarem um no outro. Isto porque um grupo de extrema-direita, liderado por um influencer carismático que debita teorias da conspiração na Internet, pode estar a planear um atentado à bomba na capital do Reino Unido.
O Watch Party, o podcast de filmes e séries da Renascença, teve acesso antecipado a esta segunda temporada e confirma que se trata de uma sequência de episódios rica em suspense e reviravoltas. A dinâmica sempre tensa entre os dois atores principais é a chave de "Criminal Record", contudo a investigação criminal e o retrato de uma sociedade em que a verdade "já não é sagrada" ajudam a segurar o interesse do espectador.
De resto, refletir as problemáticas que apoquentam o mundo atualmente é uma das funções dos artistas, de acordo com Peter Capaldi, em resposta a uma pergunta do Watch Party, durante uma conferência que contou com a presença de vários jornalistas internacionais.
"Não temos as respostas, mas era errado ignorarmos estes problemas. Há um grande desafio em tentar perceber o mundo de hoje. As pessoas precisam do conforto de saber que há artistas a tentar compreender o mundo em que vivemos", refere o ator que se tornou popular nas séries "The Thick of It" e "Doctor Who".
Ainda nesta junket com jornalistas, a atriz Cush Jumbo aponta que o sucesso da série deve-se a uma narrativa que não se limita a definir quem são "os bons" e "os maus".
"É muito mais realista. Seres humanos são complexos, não é tudo preto e branco", refere.
"A equipa de argumentistas fazem um ótimo trabalho em criar algo que é entretenimento, mas também aborda temas verdadeiramente sombrios", sublinha, igualmente.
Os dois atores admitiram estar disponíveis para continuar a investigar casos em conjunto, em futuras temporadas, porém nada está confirmado.
Por agora, estreia-se o primeiro episódio da segunda temporada de "Criminal Record". A série lança novos episódios todas as quartas-feiras, na Apple TV.
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