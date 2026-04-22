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Natureza
Organização ambientalista lança nova edição de "hotéis" de insetos polinizadores
22 abr, 2026 - 00:22 • Lusa
Quercus lança esta quarta-feira a 5ª edição do passatempo "Constrói um hotel de insetos polinizadores". Pessoas individuais e escolas podem concorrer ao fotografar os locais de abrigo e nidificação criados para insetos polinizadores.
A associação ambientalista Quercus vai premiar os melhores "hotéis" de insetos polinizadores construídos por escolas e cidadãos, programa promovido anualmente no âmbito do projeto SOS Polinizadores, por ocasião do Dia Mundial da Terra que se assinala esta quarta-feira.
A Quercus lança esta quarta-feira a 5ª edição do passatempo: "Constrói um hotel de insetos polinizadores", em que "cidadãos e turmas interessados em participar deverão publicar as fotografias do seu trabalho na rede social Instagram até ao dia 20 de maio, seguindo as instruções do regulamento".
Em comunicado a organização anunciou que a avaliação dos "hotéis" de insetos será feita por um "júri composto por elementos de várias entidades, que irão selecionar os que melhor cumprem os requisitos técnicos necessários para garantir a sua eficácia enquanto locais de abrigo e nidificação para insetos polinizadores em jardins, hortas e outros espaços verdes".
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Os prémios a atribuir incluem estadias em turismo de natureza, entradas para o Oceanário de Lisboa e o Pavilhão do Conhecimento, "kits" de material escolar e o apadrinhamento de um animal selvagem e a sua libertação na natureza.
Ambiente
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Poucas semanas após a aprovação do Plano de Ação para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores em Portugal, a Quercus sublinha a sua "ação de mais de uma década na capacitação da sociedade para uma participação ativa na proteção destes organismos, com objetivo de reverter o seu declínio até 2030".
Cerca de 75% da produção agrícola mundial para consumo humano depende da polinização feita por insetos e na União Europeia.
Estima-se ainda que "uma em cada três abelhas, borboletas e sirfídeos estejam em vias de desaparecer", fruto de um conjunto de ameaças que incluem a perda de habitat, alterações no uso do solo, uso de pesticidas e fertilizantes, espécies exóticas invasoras, poluição e alterações climáticas.
"A sua relevância económica está quantificada também a nível nacional, já que estes organismos contribuem anualmente com cerca de dois mil milhões de euros para a agricultura portuguesa," alerta a Quercus no comunicado.
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