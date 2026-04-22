Organização ambientalista lança nova edição de "hotéis" de insetos polinizadores

A associação ambientalista Quercus vai premiar os melhores "hotéis" de insetos polinizadores construídos por escolas e cidadãos, programa promovido anualmente no âmbito do projeto SOS Polinizadores, por ocasião do Dia Mundial da Terra que se assinala esta quarta-feira.

A Quercus lança esta quarta-feira a 5ª edição do passatempo: "Constrói um hotel de insetos polinizadores", em que "cidadãos e turmas interessados em participar deverão publicar as fotografias do seu trabalho na rede social Instagram até ao dia 20 de maio, seguindo as instruções do regulamento".

Em comunicado a organização anunciou que a avaliação dos "hotéis" de insetos será feita por um "júri composto por elementos de várias entidades, que irão selecionar os que melhor cumprem os requisitos técnicos necessários para garantir a sua eficácia enquanto locais de abrigo e nidificação para insetos polinizadores em jardins, hortas e outros espaços verdes".

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Os prémios a atribuir incluem estadias em turismo de natureza, entradas para o Oceanário de Lisboa e o Pavilhão do Conhecimento, "kits" de material escolar e o apadrinhamento de um animal selvagem e a sua libertação na natureza.