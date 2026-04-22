Porto é a cidade eleita para assinalar Dia da Europa a 9 de maio

O Porto é a cidade portuguesa escolhida para receber as comemorações do Dia da Europa, que se assinala dia 9 de maio, num ano em que se comemoram os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia (UE).

"Num ano em que se assinalam os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia (UE), o Porto celebra os valores de paz, união e cooperação que distinguem a identidade europeia" e foi a "cidade escolhida pela Representação da Comissão Europeia em Portugal para receber as comemorações do Dia da Europa, que se assinala oficialmente no dia 9 de maio", anunciou a Câmara do Porto, em comunicado.

No Dia da Europa, a cidade do Porto preparou uma "Corrida da Europa" de cinco quilómetros até ao hastear da bandeira da União Europeia, no edifício dos Paços do Concelho, e uma mostra gastronómica na Praça General Humberto Delgado.

Ao início da tarde, pelas 18h00, a Avenida dos Aliados recebe um concerto de Katia Guerreiro e a Banda Sinfónica Portuguesa.

A partir do dia 9 de maio, e durante um mês, vai estar patente no átrio da Câmara do Porto a exposição "A Europeização do Sistema de Ensino Superior em Portugal - uma transformação profunda na educação e na investigação".

Na próxima segunda-feira, o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto dá a conhecer uma parte do seu espólio histórico e institucional, com especial destaque para os elementos que evidenciam a participação e a ligação daquela unidade ao contexto europeu.

Entre as peças expostas vão estar troféus resultantes da participação em competições europeias de manobras de bombeiros, capacetes e outros equipamentos representativos de corpos de bombeiros de diferentes países europeus, bem como objetos históricos que testemunham a evolução do socorro e da proteção civil ao longo dos tempos.

O objetivo desta mostra é aproximar o Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto à comunidade, assim como "celebrar os valores europeus de união e cooperação e valorizar o património material e simbólico que testemunha o contributo dos bombeiros para uma Europa mais segura e solidária".

Ainda inserido na programação do Dia da Europa, o Porto vai receber duas conferências sobre temáticas europeias.

A primeira conferência é subordinada ao tema "40 Anos de Portugal na UE - O Percurso da Igualdade de Género" e está agendada para dia 7 de maio, nos Paços do Concelho do Porto.

A segunda conferência, marcada para 15 de maio no Edifício dos Correios, vai dedicar-se aos temas "A Juventude na Europa" e "Desafios e Transição Ambiental na Europa: Caminhos para a Sustentabilidade" e vai integrar um momento para a assinatura da Carta do Porto para a Europa.

O Dia da Europa contempla também uma exposição fotográfica na passagem inferior pedonal do Terminal Intermodal de Campanhã entre 1 e 31 de maio, a projeção da bandeira da União Europeia na fachada dos Paços do Concelho, nos dias 8 e 9 de maio, e visitas guiadas ao viveiro municipal.

A autarquia promove atividades culturais e de cidadania, destacando-se a valorização do legado europeu, a integração de migrantes e a reflexão sobre o futuro da cidade no contexto europeu", lê-se na página da Câmara Municipal do Porto da Internet.