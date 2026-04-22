Publicação de livro escrito com Inteligência Artificial foi cancelada nos EUA

Era um sucesso no Reino Unido e preparava-se para ser publicado nos Estados Unidos da América (EUA). A editora norte-americana Hachette adquiriu os direitos para publicar o romance de terror "Shy Girl" e preparava-se para lançar o livro no outro lado do Atlântico agora em abril.

Depois, descobriu que o livro tinha sinais de ter sido escrito com recurso a Inteligência Artificial (IA). Os planos foram cancelados e a Hachette fez um comunicado a garantir que se mantém fiel "à proteção de histórias e expressões artísticas originais".

Segundo o "The New York Times", pode tratar-se da primeira vez que a publicação de um livro é prejudicada diretamente pelo uso de IA.

"Shy Girl" foi escrito Mia Ballard e publicado online de forma independente em fevereiro de 2025. O livro recebeu atenção da comunidade literária do TikTok o que lhe permitiu chegar a um acordo de publicação com a editora Wildfire, no Reino Unido, em novembro.

Depois de ter vendido cerca de duas mil cópias em solo britânico, a Hachette ficou interessada em trazer o romance para os EUA. Contudo, a popularidade crescente de "Shy Girl" fez com que cada vez mais leitores partilhassem as suas dúvidas quanto à escrita do romance, com algumas pessoas a apontar que a formatação e a pontuação do texto e a estrutura repetitiva das ideias encaixavam com o estilo de programas de IA como o ChatGPT.

Milhares de pessoas partilharam fios de análise ao suposto uso de IA em "Shy Girl" em fóruns como o Reddit e um vídeo do Youtube sobre o tema reuniu mais de um milhão de visualizações.