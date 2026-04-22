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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira

22 abr, 2026 - 22:16 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de nove milhões de euros.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 22 de abril de 2026, é composta pelos números 13 - 22 - 27 - 30 - 48 + Número da Sorte 1.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 9 milhões de euros.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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