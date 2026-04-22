Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia atualiza regras para circulação de animais de estimação

22 abr, 2026 - 18:57 • Lusa

Em concreto, as novas regras mantêm a possibilidade de cães, gatos e furões viajarem com os seus donos entre países da UE ou de entrarem no bloco a partir de países terceiros, desde que cumpram determinados requisitos. Saiba quais.

A+ / A-

A União Europeia (UE) atualizou esta quarta-feira as regras relativas à circulação não comercial de animais de estimação passando a impor vacinação contra a raiva e testes de anticorpos em deslocações a partir do estrangeiro, anunciou a Comissão Europeia.

"As regras da UE para a circulação não comercial de animais de estimação foram hoje atualizadas para reforçar a segurança e a saúde dos animais, integrando-as no quadro da legislação de saúde animal. A atualização também ajudará os donos de animais e as autoridades nacionais a aplicar as regras, ao torná-las mais claras e ao incorporar a experiência prática dos Estados-membros", anunciou a instituição em comunicado.

Em concreto, as novas regras mantêm a possibilidade de cães, gatos e furões viajarem com os seus donos entre países da UE ou de entrarem no bloco a partir de países terceiros, desde que cumpram determinados requisitos.

Entre estes, destaca-se a obrigatoriedade de vacinação contra a raiva e, no caso de entrada a partir de fora da UE, a realização de testes de anticorpos.

Os donos devem assegurar que os animais possuem um passaporte europeu válido quando viajam dentro da UE, sendo exigido um certificado sanitário europeu no caso de viagens com origem em países terceiros.

Passa também a estar explicitamente definido o limite máximo de cinco animais de estimação por veículo.

As novas regras clarificam ainda condições de trânsito de animais através da UE entre países terceiros e estabelecem procedimentos a adotar quando um animal é recusado à entrada num país fora da UE e devolvido ao território europeu.

São introduzidos requisitos mais rigorosos em matéria de identificação dos animais, incluindo a obrigatoriedade de os documentos conterem informações como o código do país de origem.

Embora a maioria das medidas entre em vigor de imediato, algumas serão aplicadas de forma faseada.

Os novos certificados sanitários serão obrigatórios a partir de 01 de outubro de 2026, enquanto os novos requisitos de identificação e passaportes atualizados só entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2028.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)