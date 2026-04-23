Amadora. Mário Soares aos olhos de Vhils e a orquestra da liberdade na "cidade de Abril"

Conhecida como a "cidade de Abril", a Amadora foi o primeiro município a ser criado após a Revolução, em meados de 1979, e as gentes da cidade continuam a "festejar a liberdade".

Neste fim de semana, a cidade verá Mário Soares aos olhos de Vhils – o artista plástico e autor do retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa – e vai se inspirar pelas melodias da orquestra GeraShare Amadora ao som da liberdade.

Todos os eventos organizados pela câmara são gratuitos e qualquer pessoa está convidada a participar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Já com a bandeira da nação hasteada pelo meio da manhã deste sábado, Amadora vai inaugurar uma obra de Vhils em homenagem a Mário Soares – a primeira estatueta instalada no jardim do Parque da Liberdade da cidade lisboeta.

"Depois do seu centenário, instalar uma intervenção artística do pai da democracia fazia todo o sentido", contou à Renascença o vereador da Câmara Municipal da Amadora, Ricardo Franco Faria.

E talvez, no próximo ano, o capitão Salgueiro Maia fará companhia a esta peça. "A nossa ideia é ir anualmente preencher o Parque da Liberdade com figuras que tenham sido importantes e marcantes para o processo de transição para a democracia.