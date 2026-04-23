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Comemorações 25 de Abril
Amadora. Mário Soares aos olhos de Vhils e a orquestra da liberdade na "cidade de Abril"
23 abr, 2026 - 23:23 • Catarina Magalhães
Todos os eventos organizados pela câmara são gratuitos e qualquer pessoa está convidada a participar.
Conhecida como a "cidade de Abril", a Amadora foi o primeiro município a ser criado após a Revolução, em meados de 1979, e as gentes da cidade continuam a "festejar a liberdade".
Neste fim de semana, a cidade verá Mário Soares aos olhos de Vhils – o artista plástico e autor do retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa – e vai se inspirar pelas melodias da orquestra GeraShare Amadora ao som da liberdade.
Todos os eventos organizados pela câmara são gratuitos e qualquer pessoa está convidada a participar.
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Já com a bandeira da nação hasteada pelo meio da manhã deste sábado, Amadora vai inaugurar uma obra de Vhils em homenagem a Mário Soares – a primeira estatueta instalada no jardim do Parque da Liberdade da cidade lisboeta.
"Depois do seu centenário, instalar uma intervenção artística do pai da democracia fazia todo o sentido", contou à Renascença o vereador da Câmara Municipal da Amadora, Ricardo Franco Faria.
E talvez, no próximo ano, o capitão Salgueiro Maia fará companhia a esta peça. "A nossa ideia é ir anualmente preencher o Parque da Liberdade com figuras que tenham sido importantes e marcantes para o processo de transição para a democracia.
Para responder à "multiculturalidade que é característica da cidade", a programação fez-se de "desde iniciativas desportivas, exposições, passeios de cicloturismo a concertos" desde a semana passada.
"Amadora é conhecida por acolher pessoas de todas as regiões do país, incluindo uma grande comunidade das antigas colónias portuguesas. Por isso, temos sempre todo o cuidado de diversificar a programação."
Sem esquecer o espetáculo de dança "O Lago dos Cisnes" interpretado pelo Quooum Dance Company, a música do cantor luso-brasileiro Luca Argel e as exposições de arte públicas, na noite desta quinta-feira a cidade também encheu o peito pelas "Mulheres de Abril" durante o concerto da cantora Cristina Branco no Cineteatro Dom João Quinto, na Damaia.
Lançado em 2025, o disco da artista ecoa vozes de liberdade, intimidade e resistência femininas e conquistou o Prémio José Afonso 2026 durante o evento.
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