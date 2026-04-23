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Amadora. Mário Soares aos olhos de Vhils e a orquestra da liberdade na "cidade de Abril"

23 abr, 2026 - 23:23 • Catarina Magalhães

Todos os eventos organizados pela câmara são gratuitos e qualquer pessoa está convidada a participar.

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Conhecida como a "cidade de Abril", a Amadora foi o primeiro município a ser criado após a Revolução, em meados de 1979, e as gentes da cidade continuam a "festejar a liberdade".

Neste fim de semana, a cidade verá Mário Soares aos olhos de Vhils – o artista plástico e autor do retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa – e vai se inspirar pelas melodias da orquestra GeraShare Amadora ao som da liberdade.

Todos os eventos organizados pela câmara são gratuitos e qualquer pessoa está convidada a participar.

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Já com a bandeira da nação hasteada pelo meio da manhã deste sábado, Amadora vai inaugurar uma obra de Vhils em homenagem a Mário Soares – a primeira estatueta instalada no jardim do Parque da Liberdade da cidade lisboeta.

"Depois do seu centenário, instalar uma intervenção artística do pai da democracia fazia todo o sentido", contou à Renascença o vereador da Câmara Municipal da Amadora, Ricardo Franco Faria.

E talvez, no próximo ano, o capitão Salgueiro Maia fará companhia a esta peça. "A nossa ideia é ir anualmente preencher o Parque da Liberdade com figuras que tenham sido importantes e marcantes para o processo de transição para a democracia.

Cantor luso-brasileiro, Luca Argel, subiu no sábado passado ao palco dos Recreios da Amadora, no Cineteatro D. João V. Foto: Câmara Municipal de Amadora
Cantor luso-brasileiro, Luca Argel, subiu no sábado passado ao palco dos Recreios da Amadora, no Cineteatro D. João V. Foto: Câmara Municipal de Amadora
"O Lago dos Cisnes", interpretado pelo Quooum Dance Company, também fez parte da programação da cidade de quinta-feira a sábado passado. Foto: Câmara Municipal de Amadora
"O Lago dos Cisnes", interpretado pelo Quooum Dance Company, também fez parte da programação da cidade de quinta-feira a sábado passado. Foto: Câmara Municipal de Amadora

Para responder à "multiculturalidade que é característica da cidade", a programação fez-se de "desde iniciativas desportivas, exposições, passeios de cicloturismo a concertos" desde a semana passada.

"Amadora é conhecida por acolher pessoas de todas as regiões do país, incluindo uma grande comunidade das antigas colónias portuguesas. Por isso, temos sempre todo o cuidado de diversificar a programação."

Sem esquecer o espetáculo de dança "O Lago dos Cisnes" interpretado pelo Quooum Dance Company, a música do cantor luso-brasileiro Luca Argel e as exposições de arte públicas, na noite desta quinta-feira a cidade também encheu o peito pelas "Mulheres de Abril" durante o concerto da cantora Cristina Branco no Cineteatro Dom João Quinto, na Damaia.

Lançado em 2025, o disco da artista ecoa vozes de liberdade, intimidade e resistência femininas e conquistou o Prémio José Afonso 2026 durante o evento.

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