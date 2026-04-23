- Noticiário das 11h
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Empresa de Mr. Beast acusada de sexismo por antiga empregada
23 abr, 2026 - 09:20 • João Malheiro
Lorrayne Mavromatis acusa a empresa de a despedir sem justa causa, durante uma baixa por licença parental.
Um antiga empregada acusou a empresa do youtuber e influencer Mr. Beast de sexismo e assédio.
Lorrayne Mavromatis acusa a empresa de a despedir sem justa causa, durante uma baixa por licença parental.
A ex-trabalhadora queixa-se ainda de ter sido despromovida depois de ter efetuado uma queixa de assédio sexual que terá sofrido no local de trabalho.
Numa declaração à NBC, a empresa de Mr. Beast rejeita as acusações e classifica-as como falsidades.
"Não nos vamos vergar a advogados oportunistas", referiu a empresa numa nota.
Jimmy Donaldson, conhecido por Mr. Beast, tornou-se um dos youtubers mais populares no mundo. Atualmente, conta com mais de 400 milhões de subscritores no seu canal principal.
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