Eurodreams: 28 terceiros prémios saem em Portugal

Um total de 28 apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio, no valor de 268,08 euros.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, é composta pelos números 3 - 7 - 19 - 22 - 23 - 29 e pelo Número de Sonho 2.

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Ninguém acertou no primeiro prémio em Portugal e três "sortudos" fora de Portugal acertaram na chave.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.