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EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 20 mil euros/mês

23 abr, 2026 - 20:09 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 23 de abril de 2026, é composta pelos números 3 - 7 - 19 - 22 - 23 - 29 e pelo Número de Sonho 2.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

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Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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