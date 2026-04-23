​Governo espanhol quer touros de competição como animais de estimação (mas não periquitos)

Uma proposta do governo espanhol sobre que animais podem ser classificados como de estimação está a gerar críticas por possíveis contradições nas regras, segundo avançou o jornal ABC.

O Governo colocou, recentemente, em consulta pública um projeto que pretende definir uma lista de animais de estimação, tendo em conta espécies consideradas selvagens que poderão ser legalmente mantidas em casa.

A medida decorre da lei de bem-estar animal aprovada em 2023, cuja aplicação ainda está incompleta por ter pontos ainda por regulamentar.

Apesar da intenção de clarificar as regras, várias organizações de proteção animal consideram que o documento apresenta "falhas graves".

A Federação da Fauna, que reúne diferentes associações, aponta incoerências e inconsistências ao articulado. Um dos exemplos mais criticados é a possibilidade de aves comuns, como os periquitos, serem excluídos da lista, enquanto animais de grande porte, como touros, poderem ser considerados animais de companhia.

Segundo os dirigentes associativos, o problema não está em riscos reais associados aos periquitos, mas sim no facto de estas aves constarem numa lista administrativa usada para controlar a entrada de espécies vindas do exterior. Esse critério burocrático poderá, por si só, impedir a sua inclusão.

Ao mesmo tempo, a legislação atual permite que animais de produção que deixem de o ser possam ser registados como animais de companhia, dependendo da decisão do proprietário. Isso inclui bovinos de qualquer tamanho, o que reforça a perceção de incoerência.

O projeto estabelece um conjunto de requisitos para que o animal possa integrar a lista: deve poder estar em cativeiro sem sofrimento, não representar perigo para outras pessoas, não ser agressivo, não ser venenoso nem transmitir doenças, entre outros critérios relacionados com o comportamento e características físicas do animal.

Outra fonte de discussão é a exclusão de espécies consideradas potencialmente invasoras, de acordo com legislação anterior que regula a importação de fauna que não é natural do país.

As associações também criticam a forma como o conceito de “animal selvagem” é aplicado. Argumenta que o texto não distingue adequadamente os animais que são capturados na natureza e os que são criados em cativeiro há anos. Isto entra em conflito com definições usadas a nível europeu.

Além disso, há critérios considerados arbitrários que poderiam excluir animais comuns, como é o caso das tartarugas quando se fala em limites de peso.