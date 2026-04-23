- Noticiário das 11h
- 23 abr, 2026
-
Governo espanhol quer touros de competição como animais de estimação (mas não periquitos)
23 abr, 2026 - 08:11 • Redação
Para integrar a lista, o animal deve poder estar em cativeiro sem sofrimento, não representar perigo para outras pessoas, não ser agressivo, não ser venenoso nem transmitir doenças, entre outros critérios.
Uma proposta do governo espanhol sobre que animais podem ser classificados como de estimação está a gerar críticas por possíveis contradições nas regras, segundo avançou o jornal ABC.
O Governo colocou, recentemente, em consulta pública um projeto que pretende definir uma lista de animais de estimação, tendo em conta espécies consideradas selvagens que poderão ser legalmente mantidas em casa.
A medida decorre da lei de bem-estar animal aprovada em 2023, cuja aplicação ainda está incompleta por ter pontos ainda por regulamentar.
Apesar da intenção de clarificar as regras, várias organizações de proteção animal consideram que o documento apresenta "falhas graves".
A Federação da Fauna, que reúne diferentes associações, aponta incoerências e inconsistências ao articulado. Um dos exemplos mais criticados é a possibilidade de aves comuns, como os periquitos, serem excluídos da lista, enquanto animais de grande porte, como touros, poderem ser considerados animais de companhia.
Segundo os dirigentes associativos, o problema não está em riscos reais associados aos periquitos, mas sim no facto de estas aves constarem numa lista administrativa usada para controlar a entrada de espécies vindas do exterior. Esse critério burocrático poderá, por si só, impedir a sua inclusão.
Ao mesmo tempo, a legislação atual permite que animais de produção que deixem de o ser possam ser registados como animais de companhia, dependendo da decisão do proprietário. Isso inclui bovinos de qualquer tamanho, o que reforça a perceção de incoerência.
O projeto estabelece um conjunto de requisitos para que o animal possa integrar a lista: deve poder estar em cativeiro sem sofrimento, não representar perigo para outras pessoas, não ser agressivo, não ser venenoso nem transmitir doenças, entre outros critérios relacionados com o comportamento e características físicas do animal.
Outra fonte de discussão é a exclusão de espécies consideradas potencialmente invasoras, de acordo com legislação anterior que regula a importação de fauna que não é natural do país.
As associações também criticam a forma como o conceito de “animal selvagem” é aplicado. Argumenta que o texto não distingue adequadamente os animais que são capturados na natureza e os que são criados em cativeiro há anos. Isto entra em conflito com definições usadas a nível europeu.
Além disso, há critérios considerados arbitrários que poderiam excluir animais comuns, como é o caso das tartarugas quando se fala em limites de peso.
No conjunto, os critérios defendem que a proposta precisa de revisão profunda, alertando que pode gerar situações contraditórias e difíceis de aplicar na prática, se se mantiver tal como está.
- Noticiário das 11h
- 23 abr, 2026
-
- União Europeia atualiza regras para circulação de animais de estimação
- Ministro da Agricultura: "Devemos ser implacáveis" com negligência e maus tratos a animais
- Igreja admite uso de animais em transplantes mas reforça exigências éticas
- Amadora aprova cheque veterinário para famílias com dificuldades económicas
- Centro de Recolha Animal de Castelo Branco recebeu mais de mil animais em 2025
- GNR resgata mais de 100 animais exóticos em Penafiel
- Empresa de Mr. Beast acusada de sexismo por antiga empregada
- União Europeia atualiza regras para circulação de animais de estimação
- Ministro da Agricultura: "Devemos ser implacáveis" com negligência e maus tratos a animais
- Igreja admite uso de animais em transplantes mas reforça exigências éticas
- Amadora aprova cheque veterinário para famílias com dificuldades económicas
- Centro de Recolha Animal de Castelo Branco recebeu mais de mil animais em 2025
- GNR resgata mais de 100 animais exóticos em Penafiel
- Empresa de Mr. Beast acusada de sexismo por antiga empregada