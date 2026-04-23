Palácio da Pena abre aposentos privados até ao pôr do sol no 25 de Abril

No próximo sábado, o espírito de liberdade volta a ecoar entre as cores vibrantes do Palácio Nacional da Pena, que assinala o Revolução dos Cravos com uma iniciativa que promete transformar a visita num verdadeiro mergulho no passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sob o mote simbólico das “portas que Abril abriu”, os Aposentos Privados — habitualmente resguardados — estarão acessíveis ao público a partir das 14h00.

“Neste Dia da Liberdade, […] os Aposentos Privados do Palácio estarão abertos a todos os visitantes”, destaca o comunicado.

Mas não se trata apenas de abrir portas: trata-se de dar vida à história. Ao longo da tarde, atores irão recriar figuras que marcaram a vivência do palácio, incluindo a Rainha D. Amélia.

À medida que o dia avança, a experiência ganha novos tons. No Terraço dos Arcos, a música acompanhará o cair da noite, convidando os visitantes a contemplar “um dos mais belos cenários de Sintra ao cair da noite”. O espaço manter-se-á aberto até às 20h30, hora do pôr do sol.

A iniciativa, gratuita para residentes em território nacional, cruza cultura, arte e cidadania, reforçando a ligação entre o património e os valores de Abril. A última entrada no parque será às 19h30.

Erguido como um manifesto de imaginação e liberdade, o palácio reflete a visão criativa de D. Fernando II, sendo, como refere o comunicado, “uma eterna declaração de amor […] à liberdade de criar rompendo barreiras estéticas e culturais”.