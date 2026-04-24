Ouvir
  • Edição da Noite
  • 25 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

Google planeia investir até 34 mil milhões de euros na Anthropic

24 abr, 2026 - 22:55 • Lusa

Colaboração inclui a utilização de chips TPU e serviços do Google Cloud, bem como a implantação de até cinco gigawatts de capacidade de computação a partir de 2027.

A+ / A-

A norte-americana Google planeia investir até 40 mil milhões de dólares adicionais (34 mil milhões de euros) na Anthropic, segundo confirmou à agência EFE um porta-voz da empresa de inteligência artificial (IA).

A operação prevê um investimento inicial de 10 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) com base na avaliação atual da Anthropic, enquanto outros 30 mil milhões de dólares (25,6 mil milhões de euros) adicionais ficam condicionados ao cumprimento de objetivos, segundo o mesmo porta-voz.

A fonte destacou que a Google é "um parceiro estratégico e investidor minoritário há vários anos" e que esta nova injeção de capital se insere no âmbito do alargamento da colaboração entre ambas as empresas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A colaboração inclui a utilização de chips TPU e serviços do Google Cloud, bem como a implantação de até cinco gigawatts de capacidade de computação a partir de 2027, com a possibilidade de adicionar capacidade adicional no futuro.

Novo modelo Mythos da Anthropic levanta preocupações de segurança global

Novo modelo Mythos da Anthropic levanta preocupações de segurança global

Lançamento do modelo Mythos pela Anthropic intensi(...)

De acordo com o "The Wall Street Journal", a operação baseia-se numa avaliação atual da Anthropic, que não está cotada na bolsa, de cerca de 350 mil milhões de dólares (299 mil milhões de euros).

A Google investiu até agora cerca de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) na Anthropic, de acordo com estimativas do setor.

A Anthropic acrescentou que a operação ocorre num contexto de "reforço da sua infraestrutura tecnológica e de crescimento da sua atividade", num momento de forte concorrência no setor da inteligência artificial.

A empresa afirmou recentemente ter atingido uma receita anual de 30 mil milhões de dólares, contra os cerca de 9 mil milhões de dólares registados no final do ano passado, graças ao crescimento da sua ferramenta estrela, o Claude Code.

Além disso, a Anthropic informou que garantiu compromissos de financiamento no valor de até 65 mil milhões de dólares (55,5 mil milhões de euros) nas últimas semanas, provenientes de diversos investidores e acordos de infraestrutura, enquanto procura ampliar a sua capacidade de computação para responder ao aumento da procura pelos seus serviços e reforçar a sua posição face a concorrentes como a OpenAI.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 25 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

50 anos das eleições de 1976

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Pa(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)