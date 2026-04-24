Google planeia investir até 34 mil milhões de euros na Anthropic

A colaboração inclui a utilização de chips TPU e serviços do Google Cloud, bem como a implantação de até cinco gigawatts de capacidade de computação a partir de 2027, com a possibilidade de adicionar capacidade adicional no futuro.

A fonte destacou que a Google é "um parceiro estratégico e investidor minoritário há vários anos" e que esta nova injeção de capital se insere no âmbito do alargamento da colaboração entre ambas as empresas.

A operação prevê um investimento inicial de 10 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) com base na avaliação atual da Anthropic, enquanto outros 30 mil milhões de dólares (25,6 mil milhões de euros) adicionais ficam condicionados ao cumprimento de objetivos, segundo o mesmo porta-voz.

A norte-americana Google planeia investir até 40 mil milhões de dólares adicionais (34 mil milhões de euros) na Anthropic , segundo confirmou à agência EFE um porta-voz da empresa de inteligência artificial (IA).

De acordo com o "The Wall Street Journal", a operação baseia-se numa avaliação atual da Anthropic, que não está cotada na bolsa, de cerca de 350 mil milhões de dólares (299 mil milhões de euros).

A Google investiu até agora cerca de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) na Anthropic, de acordo com estimativas do setor.

A Anthropic acrescentou que a operação ocorre num contexto de "reforço da sua infraestrutura tecnológica e de crescimento da sua atividade", num momento de forte concorrência no setor da inteligência artificial.

A empresa afirmou recentemente ter atingido uma receita anual de 30 mil milhões de dólares, contra os cerca de 9 mil milhões de dólares registados no final do ano passado, graças ao crescimento da sua ferramenta estrela, o Claude Code.

Além disso, a Anthropic informou que garantiu compromissos de financiamento no valor de até 65 mil milhões de dólares (55,5 mil milhões de euros) nas últimas semanas, provenientes de diversos investidores e acordos de infraestrutura, enquanto procura ampliar a sua capacidade de computação para responder ao aumento da procura pelos seus serviços e reforçar a sua posição face a concorrentes como a OpenAI.