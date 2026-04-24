Jorge Palma distinguido com Prémio Carreira dos PLAY

O músico recordou que o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, "há uns tempos disse que a cultura em Portugal é sistematicamente menosprezada, subvalorizada".

Visivelmente surpreendido, de cravo vermelho ao peito , Jorge Palma começou por agradecer a todos aqueles que ao longo da vida o têm ajudado, nomeadamente "aos profissionais do SNS que fazem tudo com os poucos meios que têm".

O Prémio Carreira, decidido pela direção Audiogest, que gere e representa os direitos das editoras multinacionais, nacionais e independentes, que promove os PLAY, foi entregue a Jorge Palma pelo secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

O músico Jorge Palma foi distinguido com o Prémio Carreira dos 8.º PLAY – Prémios da Música Portuguesa, numa cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na qual foram também premiados artistas como Mizzy Miles, Sara Correia, Napa e Calema.

A lista de artistas que participam no álbum é “um (...)

"Estou à espera que se faça de facto uma reforma eficaz para que as nossas forças não se gastem em vão", defendeu.

Jorge Palma apelou a que não se deixe que o 25 de Abril "se torne uma memória distante, uma imagem a desvanecer-se lá longe".

"Temos de reinventar o espírito de Abril, sempre. Liberdade, justiça, democracia. Malta, mãos à obra vamos fazer deste país uma coisa que merece ser, melhor. Viva o 25 de abril, viva a Liberdade, viva a Democracia!", afirmou.

Para secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, "homenagear Jorge Palma é celebrar uma voz raríssima da música portuguesa", um músico que "criou um país interior onde muitos já viveram".

"Sempre com a liberdade por perto, Jorge Palma construiu uma assinatura inconfundível e duradoura na música portuguesa", afirmou Alberto Santos.

Antes da entrega do prémio, Jorge Palma foi homenageado com uma atuação musical de Tim, Sérgio Godinho, Marisa Liz, Miguel Luz, Inês Marques Lucas e Vicente e Francisco Palma, os filhos do cantor, que cantaram "Canção de Lisboa", "Dá-me lume", "Bairro do Amor", "Portugal, Portugal", "Frágil" e "A gente vai continuar".

Além do Prémio Carreira, foram entregues na 8.ª cerimónia dos PLAY, que foi transmitida em direto em vários canais da RTP, de rádio, televisão e online, distinções em 14 categorias.