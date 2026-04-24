"O Agente Secreto" eleito Melhor Filme Ibero-Americano nos Prémios Sophia 2026

Na categoria de Melhor Arte e Técnica, o júri distinguiu o Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, que assinalou em 2025 o seu 50.º aniversário, sublinhando o seu contributo para a promoção do cinema independente e nacional e para a fidelização do público.

O prémio de Melhor Cartaz foi para o filme "Longe da Estrada", com "design" de Catarina Sampaio, enquanto o galardão de Melhor Trailer foi atribuído ao filme "Coro", de Edgar Ferreira e Steven Nascimento.

Esta nova categoria integra o conjunto de prémios internacionais divulgados pela Academia Portuguesa de Cinema, que revelou também os vencedores de Melhor Cartaz, Melhor Trailer, Melhor Arte e Técnica e Melhor Filme Europeu.

O filme "O Agente Secreto" , do realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho, foi distinguido como Melhor Filme Ibero-Americano , uma categoria em estreia nos Prémios Sophia 2026, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema na quinta-feira.

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No que respeita ao Melhor Filme Europeu, a escolha recaiu sobre "Sirat", do realizador espanhol Oliver Laxe.

Os vencedores das categorias de melhor Cartaz, Trailer e Arte e Técnica são escolhidos por um júri especializado composto por membros da Academia, ao passo que os vencedores das categorias de Melhor Filme Ibero-Americano e Melhor Filme Europeu são escolhidos por um colégio de críticos e jornalistas de cinema.

Estes premiados serão posteriormente integrados no conjunto principal de distinções dos Prémios Sophia, cuja gala decorrerá a 15 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, este ano sob o tema "Projetar o presente, imaginar o futuro".

A 15.ª edição dos Sophia será a primeira sob a alçada da atual direção da academia, presidida, desde dezembro, pela atriz Carla Chambel, que sucedeu ao produtor Paulo Trancoso.

Segundo a responsável, "distinguir o que de melhor se faz a nível europeu e na Lusofonia é uma forma de reforçar pontes culturais e reconhecer a diversidade de olhares que enriquecem o panorama cinematográfico em que Portugal se insere".

"Da mesma forma, premiar em categorias como "Melhor Cartaz", ainda pouco valorizada pelas academias de cinema, é sublinhar a importância de todas as dimensões criativas que contribuem para a identidade e comunicação de um filme junto do público", acrescentou Carla Chambel.

Este ano, o ator Rui Mendes será o homenageado com o Prémio Sophia de Carreira 2026.

Em 2025, os dois filmes mais premiados nos Sophia foram "O Pior Homem de Londres", de Rodrigo Areias, que venceu em Guarda-Roupa (Susana Abreu), Direção de Arte (Ricardo Preto), Maquilhagem e Cabelos (Bárbara Brandão e Natália Bogalho) e Ator Principal (Albano Jerónimo), e "Grand Tour", de Miguel Gomes, com Melhor Filme, Realização e Montagem.

Fundada em julho de 2011, a Academia Portuguesa de Cinema é ainda a entidade responsável pela seleção de obras portuguesas candidatas a prémios internacionais, atribuídos por academia congéneres, como, por exemplo, os prémios Goya (Espanha) e os Óscares (Estados Unidos da América).