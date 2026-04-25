Morreu Carlos Salema, personalidade destacada das telecomunicações

Carlos Salema, antigo presidente da Academia das Ciências de Lisboa, professor emérito e figura destacada do setor das telecomunicações nacionais, morreu hoje, disse à Lusa fonte próxima da família.

O professor faleceu esta manhã de doença prolongada, segundo a mesma fonte.

Nascido em 1942, em Ponta Delgada, Carlos Eduardo Rego da Costa Salema destacou-se pelo seu contributo para o setor das telecomunicações.

"Desenvolveu investigação em antenas de microondas, com particular ênfase nas antenas dieléctricas, na propagação de microondas na atmosfera em presença de superfícies rugosas, na redução de redundância em imagens fixas e em movimento e na simulação, em computador, de processos industriais, nomeadamente aplicados à movimentação e armazenamento de cereais", lê-se numa nota no "site" do Instituto Superior Técnico (IST), a propósito da atribuição da Medalha de Mérito Científico, em 2021.

Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico (IST) em 1965, sendo então convidado para assistente do mesmo curso, de acordo com um perfil publicado pela Academia das Ciências de Lisboa.

"Frequentou o Queen Mary College da Universidade de Londres, realizando, em 1972, uma tese de doutoramento sobre radiações e transmissões intitulada "Theory and Design of Dielectric Cone Antennas", obtendo o grau de Doutor em Ciências da Engenharia, em 1973", lê-se no mesmo texto.

Professor Catedrático do IST, entre 1979 e 2003, em 2002, foi agraciado com o título de Doutor Emérito conferido pela Universidade Técnica de Lisboa.

Foi ainda Presidente do Instituto de Telecomunicações, do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros, do Conselho Executivo da Fundação para a Computação Científica Nacional, membro do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, e membro da secção portuguesa, criada em 2005, do Capítulo Sociedade da Educação do Institute of Electrical and Electronic Engineers, entre vários outros cargos.

Foi também agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.

O corpo de Carlos Salema irá este domingo, por volta das 17h00, para a igreja de santo António do Estoril.

Na segunda-feira, será celebrada a missa de corpo presente, às 9h30, seguindo depois para o cemitério da Galiza, no Estoril, às 10h30.