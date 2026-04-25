Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu Carlos Salema, personalidade destacada das telecomunicações

25 abr, 2026 - 18:03 • Lusa

O corpo de Carlos Salema irá este domingo, por volta das 17h00, para a igreja de santo António do Estoril.

A+ / A-

Carlos Salema, antigo presidente da Academia das Ciências de Lisboa, professor emérito e figura destacada do setor das telecomunicações nacionais, morreu hoje, disse à Lusa fonte próxima da família.

O professor faleceu esta manhã de doença prolongada, segundo a mesma fonte.

Nascido em 1942, em Ponta Delgada, Carlos Eduardo Rego da Costa Salema destacou-se pelo seu contributo para o setor das telecomunicações.

"Desenvolveu investigação em antenas de microondas, com particular ênfase nas antenas dieléctricas, na propagação de microondas na atmosfera em presença de superfícies rugosas, na redução de redundância em imagens fixas e em movimento e na simulação, em computador, de processos industriais, nomeadamente aplicados à movimentação e armazenamento de cereais", lê-se numa nota no "site" do Instituto Superior Técnico (IST), a propósito da atribuição da Medalha de Mérito Científico, em 2021.

Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico (IST) em 1965, sendo então convidado para assistente do mesmo curso, de acordo com um perfil publicado pela Academia das Ciências de Lisboa.

"Frequentou o Queen Mary College da Universidade de Londres, realizando, em 1972, uma tese de doutoramento sobre radiações e transmissões intitulada "Theory and Design of Dielectric Cone Antennas", obtendo o grau de Doutor em Ciências da Engenharia, em 1973", lê-se no mesmo texto.

Professor Catedrático do IST, entre 1979 e 2003, em 2002, foi agraciado com o título de Doutor Emérito conferido pela Universidade Técnica de Lisboa.

Foi ainda Presidente do Instituto de Telecomunicações, do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros, do Conselho Executivo da Fundação para a Computação Científica Nacional, membro do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, e membro da secção portuguesa, criada em 2005, do Capítulo Sociedade da Educação do Institute of Electrical and Electronic Engineers, entre vários outros cargos.

Foi também agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.

O corpo de Carlos Salema irá este domingo, por volta das 17h00, para a igreja de santo António do Estoril.

Na segunda-feira, será celebrada a missa de corpo presente, às 9h30, seguindo depois para o cemitério da Galiza, no Estoril, às 10h30.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 25 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)