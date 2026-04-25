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Novas regras de viagem para animais na UE "não têm intenção de dificultar"

25 abr, 2026 - 10:33 • Teresa Almeida

Veterinário Jorge Cid diz que as normas que agora entram em vigor trazem "maior segurança na saúde do próprio animal e na relação com os humanos".

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O veterinário Jorge Cid considera que as novas regras para transporte de animais no espaço da União Europeia (UE) não têm "intenção de dificultar, mas sim de garantir maior segurança na saúde do próprio animal e na relação com os humanos".

A nova legislação em vigor é mais rigorosa e exigente, com reforço das regras de identificação, vacinação e controlo sanitário, incluindo a obrigatoriedade do passaporte europeu.

O documento, emitido por médicos veterinários autorizados, reúne informação essencial como a identificação eletrónica por microchip, o histórico de vacinação, incluindo a vacina da raiva e outros tratamentos obrigatórios. Em alguns casos, sobretudo para animais provenientes de fora da UE, pode ser exigido um certificado de anticorpos da raiva e tratamentos adicionais, como a desparasitação.

Outra das mudanças passa pela criação de um sistema europeu integrado de identificação animal, que irá ligar bases de dados nacionais, como o SIAC em Portugal. "Todas as bases de dados vão ser interligadas, permitindo saber imediatamente qualquer informação sobre um animal, independentemente do país de origem", diz o especialista à Renascença.

O objetivo é reforçar o controlo, reduzir irregularidades e facilitar a identificação de animais perdidos ou em circulação irregular.

Dentro de Portugal, o passaporte não é obrigatório, mas continua a ser necessário o boletim sanitário. Ainda assim, os especialistas recomendam preparação prévia antes de qualquer viagem.

"Antes de viajar, deve aconselhar-se com o médico veterinário, porque há zonas com maior risco de determinadas doenças e o animal deve estar protegido", remata Jorge Cid.

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