Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Chernobyl, 40 anos

Bruno Soares Gonçalves: ​“Chernobyl não é representativo daquilo que são as centrais nucleares atuais”

26 abr, 2026 - 13:30 • Teresa Almeida

O presidente do Instituto de Plasmas e Fusão defende que a questão tem de ser feita com base na realidade atual e não em exemplos do passado. "Todas as centrais modernas têm edifícios de contenção e operam de forma segura”, afiança.

A+ / A-
zona de exclusão de Chernobyl na Ucrânia Foto: Oleg Petrasyuk/EPA
A press tour to the Chernobyl exclusion zone in Ukraine. Foto: Oleg Petrasyuk/EPA
Chernobyl, central

Quatro décadas após o desastre de Chernobyl, a energia nuclear volta a ganhar espaço no debate energético e, para o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão, Bruno Soares Gonçalves, o desafio está menos na tecnologia e mais na forma como o tema continua a ser discutido.

A realidade atual está muito longe do cenário de 1986 e ignorar isso é, para o também professor do Instituto Superior Técnico, "um erro estratégico", pelo que mais do que o passado importa olhar para o papel que o nuclear pode ter no futuro energético.

A central soviética operava sem edifício de contenção, com falhas estruturais graves e num contexto que pouco tem a ver com a produção civil de energia. Hoje, garante, a realidade é outra: as centrais modernas são desenhadas com múltiplas camadas de segurança e operam sob escrutínio internacional rigoroso, “mas isso raramente entra na discussão pública com o mesmo peso do medo”.

Sobre os receios associados ao nuclear, o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão considera também que continuam demasiado ligados ao passado, “Chernobyl não é representativo daquilo que são as centrais nucleares atuais”, afirma, lembrando que se tratava de uma central sem edifício de contenção e com características muito diferentes das atuais.

Soares Gonçalves defende que a energia nuclear é de uma das fontes com menor impacto ambiental ao longo do tempo. "Eu costumo dizer que é uma arma de descarbonização maciça”, afirma, explicando que “ao longo do seu ciclo de vida, a energia nuclear emite apenas cerca de 5 a 6 gramas de CO₂ por quilowatt-hora”, tendo em conta todo o processo: desde a extração do urânio até ao desmantelamento das centrais.

Além das baixas emissões, destaca a sua importância em cenários de instabilidade: “A quantidade de combustível necessária para uma central operar é muito pequena e pode ser armazenada durante longos períodos”. Neste aspeto, França é um bom exemplo: no início da guerra na Ucrânia, tinha reservas energéticas para vários anos.

"Todas as centrais modernas têm edifícios de contenção e operam de forma segura”, reforça Soares Gonçalves.

Também no atual contexto de guerra, Bruno Soares Gonçalves relativiza os riscos associados às centrais nucleares: "Não é expectável que sejam atacadas, até porque são infraestruturas críticas protegidas por convenções internacionais.”

Ainda assim, o especialista reconhece que a guerra na Ucrânia veio reforçar a importância de proteger este tipo de estruturas, “mostrou como é crítico garantir a segurança de infraestruturas que podem afetar milhares de pessoas”, diz, apontando a resiliência demonstrada pela central de Zaporizhzhia durante o conflito.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)