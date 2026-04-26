Filme sobre Pedrogão Grande de Teresa Villaverde vence dois prémios na China

É um dos mais importantes festivais de cinema asiático e premiou o cinema da portuguesa Teresa Villaverde. “Justa”, uma longa-metragem que tem como base a história das vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande de 2017, venceu em duas categorias no Festival Internacional de Cinema de Pequim, na China.

A atriz Madalena Cunha, de 13 anos, venceu o Prémio Tiantan para melhor Actriz Secundária e o filme o Prémio Tiantan para Melhor Contribuição Artística. Esta produção luso-francesa conta com atores como a brasileira Betty Faria, Filomena Cautela, Robinson Stévenin e Ricardo Vidal

“Os prémios foram atribuídos pela actriz francesa, Juliette Binoche, presidente do Júri e por Bi Gan (realizador), Tran Anh Hung (realizador), Gabriel Mascaro (realizador), Simon Franglen (compositor), Zhang Xiaofei (atriz) e Zhang Yi (actor)”, indica em comunicado a Portugal Film, responsável pela promoção internacional do cinema português.

Na china para receber os prémios estiveram a realizadora Teresa Villaverde e a atriz Madalena Cunha. “Justa” que estreou em Portugal em dezembro deo 2025, já esteve em sala em França e vai “brevemente” chegar “às salas de cinema no Brasil, com seleções em festivais na Alemanha, Áustria, Suiça, Brasil e Itália, entre outros”.

Teresa Villaverde explicava ao Ensaio Geral, da Renascença, que fez uma pesquisa para o filme e foi ao encontro das “pessoas que tinham perdido familiares, as suas casas com as memórias lá dentro”.

Foi sem câmara ou gravador, na mão, que a realizadora viu as portas de várias casas abrirem-se e para tal contou com “a ajuda da Associação das Vítimas de Pedrógão Grande”.