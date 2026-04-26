- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-
Olga Roriz homenageada com Medalha de Mérito Cultural no Dia Mundial da Dança
26 abr, 2026 - 21:15 • Lusa
Homenagem reconhece uma carreira de mais de cinco décadas e um contributo marcante para a dança contemporânea portuguesa e internacional.
A coreógrafa e bailarina Olga Roriz será homenageada com a Medalha de Mérito Cultural no próximo dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, anunciou este domingo o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.
"Em reconhecimento do contributo excecional de uma vida dedicada à dança, enquanto coreógrafa e bailarina de renome internacional, o Governo vai prestar uma homenagem pública a Olga Roriz, concedendo-lhe a Medalha de Mérito Cultural", anunciou o ministério em comunicado.
A ministra Margarida Balseiro Lopes reconhece Olga Roriz como uma "criadora maior da cultura contemporânea" e lembra "o impacto duradouro do seu trabalho artístico e a sua contribuição inequívoca para a afirmação e projeção da cultura portuguesa ao longo de cinco décadas".
Nascida em Viana do Castelo, em 1955, Olga Roriz teve como formação artística o curso da Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos, com Ana Ivanova, e o curso da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa.
Em 1976, entrou para o elenco do Ballet Gulbenkian, sob a direção de Jorge Salavisa, onde veio a ser primeira bailarina e coreógrafa principal até 1992, assumindo nesse ano a direção artística da Companhia de Dança de Lisboa.
Em 1995, criou a Companhia Olga Roriz, uma estrutura fundamental na criação, difusão e internacionalização da dança contemporânea portuguesa, com 30 anos de atividade contínua.
Ao longo da carreira, Olga Roriz "assinou mais de 90 criações, em Portugal e em alguns dos mais importantes palcos internacionais, afirmando uma linguagem artística singular e profundamente influente", sublinha o ministério da Cultura.
O Governo salienta o "percurso relevante na ópera e no teatro", recordando as colaborações com reconhecidos encenadores e instituições culturais e as encenações e criações para as principais salas nacionais.
O seu trabalho já foi distinguido com inúmeros prémios nacionais e internacionais, destacando-se o Prémio Almada (2004), a condecoração como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2004), o Prémio da Latinidade (2012) e múltiplos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, assim como o 1º Prémio no Concurso de Dança de Osaka (1987/1988) e melhor coreografia pela revista Time-Out Londres.
A cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Cultural está agendada para 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Terá lugar no final da apresentação do solo "O Salvado", que marcou o regresso de Olga Roriz como intérprete em 2025.
O bailado "O Salvado" foi criado no âmbito dos 50 anos de carreira da bailarina e coreógrafa, sendo um "autorretrato completo" do seu percurso, como disse em entrevista à agência Lusa, na altura da estreia, no verão do ano passado.
- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-