Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Olga Roriz homenageada com Medalha de Mérito Cultural no Dia Mundial da Dança

26 abr, 2026 - 21:15 • Lusa

Homenagem reconhece uma carreira de mais de cinco décadas e um contributo marcante para a dança contemporânea portuguesa e internacional.

A+ / A-

A coreógrafa e bailarina Olga Roriz será homenageada com a Medalha de Mérito Cultural no próximo dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, anunciou este domingo o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

"Em reconhecimento do contributo excecional de uma vida dedicada à dança, enquanto coreógrafa e bailarina de renome internacional, o Governo vai prestar uma homenagem pública a Olga Roriz, concedendo-lhe a Medalha de Mérito Cultural", anunciou o ministério em comunicado.

A ministra Margarida Balseiro Lopes reconhece Olga Roriz como uma "criadora maior da cultura contemporânea" e lembra "o impacto duradouro do seu trabalho artístico e a sua contribuição inequívoca para a afirmação e projeção da cultura portuguesa ao longo de cinco décadas".

Nascida em Viana do Castelo, em 1955, Olga Roriz teve como formação artística o curso da Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos, com Ana Ivanova, e o curso da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa.

Em 1976, entrou para o elenco do Ballet Gulbenkian, sob a direção de Jorge Salavisa, onde veio a ser primeira bailarina e coreógrafa principal até 1992, assumindo nesse ano a direção artística da Companhia de Dança de Lisboa.

Em 1995, criou a Companhia Olga Roriz, uma estrutura fundamental na criação, difusão e internacionalização da dança contemporânea portuguesa, com 30 anos de atividade contínua.

Ao longo da carreira, Olga Roriz "assinou mais de 90 criações, em Portugal e em alguns dos mais importantes palcos internacionais, afirmando uma linguagem artística singular e profundamente influente", sublinha o ministério da Cultura.

O Governo salienta o "percurso relevante na ópera e no teatro", recordando as colaborações com reconhecidos encenadores e instituições culturais e as encenações e criações para as principais salas nacionais.

O seu trabalho já foi distinguido com inúmeros prémios nacionais e internacionais, destacando-se o Prémio Almada (2004), a condecoração como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2004), o Prémio da Latinidade (2012) e múltiplos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, assim como o 1º Prémio no Concurso de Dança de Osaka (1987/1988) e melhor coreografia pela revista Time-Out Londres.

A cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Cultural está agendada para 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Terá lugar no final da apresentação do solo "O Salvado", que marcou o regresso de Olga Roriz como intérprete em 2025.

O bailado "O Salvado" foi criado no âmbito dos 50 anos de carreira da bailarina e coreógrafa, sendo um "autorretrato completo" do seu percurso, como disse em entrevista à agência Lusa, na altura da estreia, no verão do ano passado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)