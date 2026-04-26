"Sugar Island" vence Melhor Longa-Metragem do Porto Femme

O filme "Sugar Island", de Johanné Gómez Terrero, venceu este domingo o prémio de Melhor Longa-Metragem do Porto Femme - Festival Internacional de Cinema, onde o cinema português também se destacou com obras como "Praia de Pedra", de Sofia Bost.

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O festival que distingue o cinema feito por mulheres e não-bináries dedicou a sua 9.ª edição ao tema "O Trabalho" e, na lista de premiados conhecida hoje, encontram-se filmes que exploram questões como a desigualdade, identidade, memória e resistência.

Na competição internacional de longa-metragem, o grande vencedor foi "Sugar Island", de Johanné Gómez Terrero, "distinguido pela sua abordagem cinematográfica experimental e pela forma como articula temas como o colonialismo, a injustiça social e o género", explica a organização em comunicado.

Entre as restantes categorias internacionais, destacaram-se "My Brother Lyosha And I" (curta-metragem), "Biting the Hand That Feeds You" (animação), "Flying Hands" (documentário) e "Flock of Thunder" (experimental).

Na competição nacional, o júri distinguiu "Praia de Pedra", de Sofia Bost, como melhor curta-metragem, sublinhando a forma como "o filme aborda dinâmicas familiares, classe e o trabalho emocional invisível", explica a organização no comunicado.

Foram ainda premiados "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães (animação), "Variações sobre como Cultivar uma Cidade", de Mónica Martins Nunes (documentário), e "Tem Fé", de Leonor Patrocínio Alves e Helen Esther Aschauer (experimental), reforçando a vitalidade da produção nacional.

O prémio "A Voz das Mulheres" foi atribuído ao documentário "Eu Queria Ser Tudo", de Luísa Costa Pinto, que dá visibilidade a histórias de violência institucional e à resistência das mulheres.

O prémio Lutas e Direitos das Mulheres distinguiu "The Day Iceland Stood Still", de Pamela Hogan, pela relevância da sua abordagem histórica e pela reflexão sobre a força coletiva na construção de sociedades mais justas, acrescenta a organização.

Na competição temática, o destaque foi para "Like a Spiral", de Lamia Chraibi, enquanto na competição estudante o prémio de melhor curta-metragem foi atribuído a "Nesting", de Iyanah Bativala.

Já na competição XX Element, o júri premiou "Elvira Notari: Beyond Silence", de Valerio Ciriaci, um documentário que recupera o legado de uma pioneira esquecida do cinema italiano.

Nesta 9.ª edição, o Porto Femme apresentou quase 130 filmes de 37 países, "reforçando o seu compromisso com a promoção de novas vozes e com a reflexão crítica sobre o papel do cinema na sociedade contemporânea, afirmando-se como uma plataforma de visibilidade para histórias e perspetivas ainda pouco representadas", afirma a organização.



