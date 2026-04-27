Brilho, coração ou chorar a rir. Quais os emojis mais usados pelos portugueses?

O emoji de brilho (✨) é o emoji mais usado pelos portugueses, segundo um estudo realizado pelo Elfiegroup, através da plataforma de inteligência artificial (IA) Buzzmonitor.

Segue-se o coração vermelho (❤️) e o rosto com olhos de coração (😍) para completar o pódio de emojis mais usados pelos portugueses, durante o período de análise de janeiro de 2025 a março de 2026.

Atrás surgem, ainda, a cara de chorar a rir (😂) e o emoji do fogo (🔥).

Ao todo, o estudo analisou mais de 288 milhões de emojis em publicações portuguesas. O Instagram é a rede social onde mais se utilizam emojis, com 33% das referências, seguido do Facebook (23%), Youtube (12%) e X (11%).

A Buzzmonitor é uma plataforma de social listening e gestão de redes sociais do Elifegroup que recorre à inteligência artificial para monitorizar menções, analisar sentimentos, acompanhar tendências e avaliar o desempenho de marcas e concorrentes no ambiente digital.