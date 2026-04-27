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EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 20 mil euros/mês

27 abr, 2026 - 20:05 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, é composta pelos números 1 - 4 - 14 - 21 - 29 - 34 e pelo Número de Sonho 1.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

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Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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