"Michael" bate recorde de bilheteira para melhor estreia de um filme biográfico

"Michael" também bateu o recorde equivalente no mercado norte-americano, obtendo 97 milhões de dólares (mais de 82 milhões de euros) nestes primeiro quatro dias de lançamento.

Ao todo, a longa-metragem obteve à volta de 217 milhões de dólares (quase 185 milhões de euros) depois de se ter estreado em grande parte do mundo esta quinta-feira. Uma marca que ultrapassa as estreias de "Oppenheimer" e de "Bohemian Rhapsody" - as últimas duas biopics de grande sucesso na bilheteira.

"Michael", o filme que retrata o começo da carreira de Michael Jackson e a sua ascensão ao estrelato, bateu o recorde de melhor fim de semana de estreia para um filme biográfico (biopic) na bilheteira global.

Os especialistas de bilheteira acreditam que o filme terá pernas para andar e continuar a estar no top dos mais vistos ao longo do próximo mês. E ainda há uma grande expectativa para a chegada de "Michael" aos cinemas japoneses, em junho, já quea música de Michael Jackson sempre foi muito popular no mercado nipónico.

O sucesso na bilheteira era esperado e deverá resultar na confirmação de uma sequela que abordará o resto da vida do Rei da Pop, nomeadamente os últimos 20 anos da sua vida.

"Michael" consegue render a nível comercial, apesar de não ter sido bem recebido pela crítica e estar envolto em polémica por ignorar alegações de abuso sexual a menores de que o cantor era alvo.

Segundo a revista norte-americana "Variety", o filme iria representar esse período complicado da vida de Jackson. Porém, os executores do espólio do cantor aperceberam-se, já com a produção do filme em fase avançada, de que o acordo proibia qualquer referência verbal ou visual a Jordan Chandler em qualquer obra cinematográfica.