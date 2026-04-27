- Noticiário das 21h
- 27 abr, 2026
-
Música
"Ofertas enganosas". Rock in Rio alerta para venda de bilhetes falsos
27 abr, 2026 - 21:34 • Catarina Magalhães
Quem suspeitar ter sido vítima de fraude, deve entrar "de imediato em contacto com a sua entidade bancária" para reportar o pagamento e tentar um eventual reembolso, indica organização do festival.
O Rock in Rio Lisboa alertou esta segunda-feira para uma tentativa de fraude, após a denúncia de venda de bilhetes falsos através de plataformas não-oficiais.
O festival relembrou que não são válidas "compras realizadas fora dos canais oficiais do evento", refere a organização, em comunicado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Prometendo "bilhetes a preços inferiores aos praticados oficialmente", alguns sites ou redes sociais estão a promover "ofertas enganosas", avisa o festival.
Renascença, rádio oficial
Rock in Rio Lisboa 2026: datas, cartaz, bilhetes e tudo o que precisa de saber
O Rock in Rio está de volta a Lisboa a 20, 21, 27 (...)
"A organização reforça a importância de se verificar sempre a autenticidade dos pontos de venda antes de efetuar qualquer compra."
Perante esta tentativa de burla, o Rock in Rio disse estar a tomar "todas as medidas necessárias para identificar, denunciar e contribuir para a remoção de sites fraudulentos".
A quem suspeitar ter sido vítima de fraude, o festival pede que "entre de imediato em contacto com a sua entidade bancária" para reportar o pagamento e tentar um eventual reembolso.
A organização insistiu, por isso, para comprar bilhetes nos canais oficiais: o site do Rock in Rio, lojas Worten ou no próprio site Worten.
- Noticiário das 21h
- 27 abr, 2026
-