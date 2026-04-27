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"Ofertas enganosas". Rock in Rio alerta para venda de bilhetes falsos

27 abr, 2026 - 21:34 • Catarina Magalhães

​Quem suspeitar ter sido vítima de fraude, deve entrar "de imediato em contacto com a sua entidade bancária" para reportar o pagamento e tentar um eventual reembolso, indica organização do festival.

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O Rock in Rio Lisboa alertou esta segunda-feira para uma tentativa de fraude, após a denúncia de venda de bilhetes falsos através de plataformas não-oficiais.

O festival relembrou que não são válidas "compras realizadas fora dos canais oficiais do evento", refere a organização, em comunicado.

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Prometendo "bilhetes a preços inferiores aos praticados oficialmente", alguns sites ou redes sociais estão a promover "ofertas enganosas", avisa o festival.

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"A organização reforça a importância de se verificar sempre a autenticidade dos pontos de venda antes de efetuar qualquer compra."

Perante esta tentativa de burla, o Rock in Rio disse estar a tomar "todas as medidas necessárias para identificar, denunciar e contribuir para a remoção de sites fraudulentos".

A quem suspeitar ter sido vítima de fraude, o festival pede que "entre de imediato em contacto com a sua entidade bancária" para reportar o pagamento e tentar um eventual reembolso.

A organização insistiu, por isso, para comprar bilhetes nos canais oficiais: o site do Rock in Rio, lojas Worten ou no próprio site Worten.

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