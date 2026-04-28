Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bilhetes para Jerry Seinfeld em Lisboa começam a esgotar minutos depois de venda começar

28 abr, 2026 - 09:07 • João Malheiro

Os bilhetes mais baratos para o espetáculo de stand-up comedy custam 80 euros. Os mais caros, de experiência VIP, custam 220 euros.

A+ / A-

A venda de bilhetes para ver a estreia de Jerry Seinfeld em solo português, no MEO Arena, a 1 de novembro, em Lisboa, começou esta terça-feira pelas 09h00 e já há secções a esgotar.

Uma consulta na plataforma MEO Blueticket permite verificar que os balcões de lugares mais baratos começam a esgotar.

Os bilhetes mais baratos para o espetáculo de stand-up comedy custam 80 euros. Os mais caros, de experiência VIP, custam 220 euros.

Jerry Seinfeld atua em Portugal no âmbito do Festival Internacional de Humor de Lisboa Commedia a La Carte Fest, que acontece entre 29 de outubro e 1 de novembro.

O cartaz da 1.ª edição inclui espetáculos de Herman José, Inês Aires Pereira ("Namastê"), Cebola Mol, Clarice Falcão e da editora Cuca Monga.

Estes espetáculos, cujos bilhetes já estão à venda, vão dividir-se entre o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno e o Capitólio.

Atualmente com 71 anos, Jerry Seinfeld popularizou-se por causa da série televisiva "Seinfeld" que cocriou e escreveu com Larry David entre 1989 e 1998, transmitida na NBC e vendida para vários países, incluindo Portugal.

Além de "Seinfeld", é também autor de séries como "Comedians in Cars Getting Coffee", o especial "Jerry Before Seinfeld" ou o filme de animação "A história de uma abelha".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

