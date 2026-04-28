Bilhetes para Jerry Seinfeld em Lisboa começam a esgotar minutos depois de venda começar
28 abr, 2026 - 09:07 • João Malheiro
Os bilhetes mais baratos para o espetáculo de stand-up comedy custam 80 euros. Os mais caros, de experiência VIP, custam 220 euros.
A venda de bilhetes para ver a estreia de Jerry Seinfeld em solo português, no MEO Arena, a 1 de novembro, em Lisboa, começou esta terça-feira pelas 09h00 e já há secções a esgotar.
Uma consulta na plataforma MEO Blueticket permite verificar que os balcões de lugares mais baratos começam a esgotar.
Os bilhetes mais baratos para o espetáculo de stand-up comedy custam 80 euros. Os mais caros, de experiência VIP, custam 220 euros.
Jerry Seinfeld atua em Portugal no âmbito do Festival Internacional de Humor de Lisboa Commedia a La Carte Fest, que acontece entre 29 de outubro e 1 de novembro.
O cartaz da 1.ª edição inclui espetáculos de Herman José, Inês Aires Pereira ("Namastê"), Cebola Mol, Clarice Falcão e da editora Cuca Monga.
Estes espetáculos, cujos bilhetes já estão à venda, vão dividir-se entre o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno e o Capitólio.
Atualmente com 71 anos, Jerry Seinfeld popularizou-se por causa da série televisiva "Seinfeld" que cocriou e escreveu com Larry David entre 1989 e 1998, transmitida na NBC e vendida para vários países, incluindo Portugal.
Além de "Seinfeld", é também autor de séries como "Comedians in Cars Getting Coffee", o especial "Jerry Before Seinfeld" ou o filme de animação "A história de uma abelha".
