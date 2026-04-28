Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Monarquia

Princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, vai estudar Ciência Política em Madrid

28 abr, 2026 - 12:22 • Filipa Ribeiro

Princesa Leonor vai frequentar uma licenciatura de quatro anos depois de três anos de formação militar.

A+ / A-

Depois de três anos de formação militar, a princesa Leonor — herdeira do trono espanhol — vai frequentar a licenciatura de quatro anos em Ciências Políticas na Universidade Carlos III de Getafe, em Madrid.

O anúncio de que a princesa vai estudar na universidade pública foi feito pela Casa Real espanhola em comunicado oficial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Casa Real, a Princesa das Astúrias superou "com sucesso" o processo seletivo aplicado a estudantes que concluíram o ensino secundário no exterior e recebeu um parecer favorável da Comissão de Avaliação no processo de admissão. Agora, prepara-se para estudar disciplinas de humanidades, direito, economia, sociologia, história e relações internacionais a partir de setembro.

Espanha

No comunicado, a Casa Real de Espanha adiantou que a princesa das Astúrias vai "conciliar a formação superior com os seus compromissos institucionais como herdeira da Coroa".

A irmã, a infanta Sofia, está em Lisboa a terminar o primeiro ano do curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais no Foward College. O segundo ano será em Paris e o terceiro em Berlim.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 28 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

