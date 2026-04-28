Monarquia
Princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, vai estudar Ciência Política em Madrid
28 abr, 2026 - 12:22 • Filipa Ribeiro
Princesa Leonor vai frequentar uma licenciatura de quatro anos depois de três anos de formação militar.
Depois de três anos de formação militar, a princesa Leonor — herdeira do trono espanhol — vai frequentar a licenciatura de quatro anos em Ciências Políticas na Universidade Carlos III de Getafe, em Madrid.
O anúncio de que a princesa vai estudar na universidade pública foi feito pela Casa Real espanhola em comunicado oficial.
De acordo com a Casa Real, a Princesa das Astúrias superou "com sucesso" o processo seletivo aplicado a estudantes que concluíram o ensino secundário no exterior e recebeu um parecer favorável da Comissão de Avaliação no processo de admissão. Agora, prepara-se para estudar disciplinas de humanidades, direito, economia, sociologia, história e relações internacionais a partir de setembro.
Infanta Sofia de Espanha vai estudar Relações Internacionais em Lisboa
Primeiro ano do curso no Forward College é leccion(...)
No comunicado, a Casa Real de Espanha adiantou que a princesa das Astúrias vai "conciliar a formação superior com os seus compromissos institucionais como herdeira da Coroa".
A irmã, a infanta Sofia, está em Lisboa a terminar o primeiro ano do curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais no Foward College. O segundo ano será em Paris e o terceiro em Berlim.
