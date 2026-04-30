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Banksy "ataca" outra vez. Londres acorda com nova estátua na rua

30 abr, 2026 - 16:03 • Cristina Nascimento

Na rede social Instagram, o artista publicou um vídeo com a instalação da obra.

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Há uma nova obra do artista de rua Banksy exposta em Londres. Desta vez, é uma estátua que, do dia para a noite, surgiu na capital, não muito longe de Downing Street.

A escultura retrata um homem de fato a caminhar, saindo de um pedestal, enquanto segura uma bandeira que lhe cobre o rosto.

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A obra está localizada entre a Praça de Waterloo e St. James, uma zona que celebra o imperialismo e o domínio militar do século XIX.

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A escultura de Banksy encontra-se perto das estátuas de Eduardo VII, Florence Nightingale e do Memorial da Guerra da Crimeia.

Os representantes de Banksy informaram a BBC de que a estátua foi instalada na madrugada de quarta-feira. Na tarde desta quinta-feira, o artista publicou um vídeo na rede social Instagram com a instalação da obra.

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