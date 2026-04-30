- Noticiário das 15h
- 01 mai, 2026
-
Arte urbana
Banksy "ataca" outra vez. Londres acorda com nova estátua na rua
30 abr, 2026 - 16:03 • Cristina Nascimento
Na rede social Instagram, o artista publicou um vídeo com a instalação da obra.
Há uma nova obra do artista de rua Banksy exposta em Londres. Desta vez, é uma estátua que, do dia para a noite, surgiu na capital, não muito longe de Downing Street.
A escultura retrata um homem de fato a caminhar, saindo de um pedestal, enquanto segura uma bandeira que lhe cobre o rosto.
Arte
Investigação revela a verdadeira identidade de Banksy após décadas de mistério
Uma investigação que cruza murais pintados na Ucrâ(...)
A obra está localizada entre a Praça de Waterloo e St. James, uma zona que celebra o imperialismo e o domínio militar do século XIX.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A escultura de Banksy encontra-se perto das estátuas de Eduardo VII, Florence Nightingale e do Memorial da Guerra da Crimeia.
Os representantes de Banksy informaram a BBC de que a estátua foi instalada na madrugada de quarta-feira. Na tarde desta quinta-feira, o artista publicou um vídeo na rede social Instagram com a instalação da obra.
- Noticiário das 15h
- 01 mai, 2026
-
- "A minha mulher odeia quando trabalho em casa". A nova obra de Banksy na casa de banho
- Investigação revela a verdadeira identidade de Banksy após décadas de mistério
- Dortmund recebe exposição “Não Autorizada” com obras de Banksy
- Removido mural de Banksy na fachada do Tribunal Superior de Londres
- Banksy encerra semana de surpresas com aquário pintado em guarita de polícia em Londres
- "A minha mulher odeia quando trabalho em casa". A nova obra de Banksy na casa de banho
- Investigação revela a verdadeira identidade de Banksy após décadas de mistério
- Dortmund recebe exposição “Não Autorizada” com obras de Banksy
- Removido mural de Banksy na fachada do Tribunal Superior de Londres
- Banksy encerra semana de surpresas com aquário pintado em guarita de polícia em Londres