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EuroDreams: 22 prémios saem em Portugal

30 abr, 2026 - 20:51 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.

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Um total de 22 apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio, no valor de 300,06 euros.

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 30 de abril de 2026, é composta pelos números 5 - 7 - 9 - 16 - 19 - 22 e pelo Número de Sonho 2.

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Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio por cá.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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