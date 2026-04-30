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Jogos Santa Casa
EuroDreams: 22 prémios saem em Portugal
30 abr, 2026 - 20:51 • Redação
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.
Um total de 22 apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio, no valor de 300,06 euros.
A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 30 de abril de 2026, é composta pelos números 5 - 7 - 9 - 16 - 19 - 22 e pelo Número de Sonho 2.
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Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio por cá.
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.
Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.
Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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