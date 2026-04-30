Gilberto Gil apresenta "Amor Azul" no Coliseu de Lisboa em outubro

O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil vai apresentar o espetáculo "Amor Azul", no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no próximo dia 10 de outubro, anunciou esta quinta-feira a promotora.

Concebida com o maestro e compositor Aldo Brizzi, a partir do poema clássico indiano "Gita Govinda", "Amor Azul" apresenta-se como "uma das criações mais ambiciosas do percurso recente" de Gilberto Gil, "uma ópera-canção" em dois atos, em que "a música popular brasileira [se combina] com o canto lírico", segundo a apresentação da Sala São Paulo, que acolheu a estreia brasileira do espetáculo, com encenação, em agosto de 2024.

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Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, que se associaram à apresentação da obra em Salvador, três meses mais tarde, destacaram as "40 músicas inéditas" que contam "a história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha".

Em Lisboa, Gilberto Gil vai ser acompanhado pelo Núcleo de Ópera da Bahia, "que integra cantores, percussionistas e violonistas", a Lisbon International Symphony Orchestra e o Coro Phydellius, sob a direção de Aldo Brizzi, segundo comunicado da promotora Grupo Chiado.

"Amor Azul" foi estreada em versão de concerto em dezembro de 2022, na Maison de la Radio et de la Musique, em Paris, com a Orquestra Filarmónica da Radio France, num espetáculo transmitido pela RTP2 em outubro do ano passado, disponível na plataforma RTP Play.

Antes do espetáculo no Coliseu dos Recreios, Gilberto Gil atua em 8 de julho no festival CoolJazz, em Cascais, num concerto anunciado para o Hipódromo Manuel Possolo. No passado dia 10, o músico brasileiro atuou no Coliseu do Porto, no âmbito de uma minidigressão pela Europa, acompanhado pelos filhos Bem e José e pelos netos João e Flor.

Gilberto Gil, 83 anos, soma uma carreira de mais de seis décadas, com uma obra que liga tradição e modernidade, fazendo dele um dos "mais consagrados embaixadores culturais do Brasil no mundo".

Nascido em junho de 1942, em Salvador da Bahia, no Brasil, Gilberto Gil começou a carreira musical na década de 1950 a tocar acordeão.

Figura central do Tropicalismo, Gilberto Gil também foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008, durante a primeira administração do presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva, e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2021.

Em 2023, recebeu o título de doutor "honoris causa" pela Universidade Nova de Lisboa.