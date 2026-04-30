Polémica em Veneza. Júri da Bienal de Arte bate com a porta

A poucos dias da abertura da Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, todos os elementos do júri apresentaram a demissão, anunciou esta quinta-feira a organização. O protesto acontece uma semana depois de o painel ter comunicado que não atribuiria prémios a artistas da Rússia ou de Israel. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Bienal de Veneza não avançou qualquer justificação oficial para a decisão, que representa uma escalada dramática num diferendo que mergulhou um dos mais prestigiados eventos de arte contemporânea do mundo em polémica, a poucos dias da abertura, marcada para 9 de maio. O júri, composto por cinco membros e presidido pela curadora brasileira Solange Farkas, afirmou na semana passada que, “em defesa dos direitos humanos”, não iria considerar obras provenientes de países cujos líderes enfrentam acusações no Tribunal Penal Internacional (TPI). Os dois únicos países abrangidos pela decisão foram a Rússia e Israel.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o Presidente russo, Vladimir Putin, no âmbito da guerra na Ucrânia, e contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, devido ao conflito em Gaza. A decisão de excluir os dois países foi criticada em alguns setores. O artista israelita presente em Veneza, o escultor Belu Simion Fainaru, acusou o júri de discriminação racial e ameaçou avançar com ações legais. O evento tem estado no centro de uma tempestade política e mediática desde o início de março, quando os organizadores anunciaram que permitiriam o regresso da Rússia à exposição pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, em 2022. O Governo italiano tem sido fortemente crítico dessa decisão, enquanto a Comissão Europeia afirmou que poderá terminar ou suspender um financiamento de 2 milhões de euros caso o pavilhão russo reabra este ano.