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Euromilhões desta sexta-feira: saiba se ganhou o jackpot

01 mai, 2026 - 20:14 • Redação

​Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 40 milhões de euros.

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A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 1 de maio de 2026, é composta pelos números 3 - 9 - 42 - 46 - 47 e pelas estrelas 1 e 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 40 milhões de euros.

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Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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