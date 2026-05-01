Segundo e terceiro prémios do Euromilhões saem em Portugal

Um segundo e um terceiro prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 1 de maio de 2026, vão para dois apostadores com boletim registado em Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o segundo prémio vale cerca de 171 mil euros e o terceiro prémio corresponde a 40 mil euros.

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Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 49 milhões de euros, já que três jogadores fora de Portugal acertaram na chave do concurso.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 21 de abril de 2026, é composta pelos números 13 - 16 - 29 - 40 - 47 e pelas estrelas 3 e 4.



Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.