De volta a casa. Baleia-jubarte Timmy regressa ao oceano após estar um mês encalhada

Pareceu ser uma manhã feliz para Timmy. Depois de ter ficado encalhada ao largo do Mar Báltico da Alemanha, a baleia-jubarte expeliu um jato de água pelo espiráculo – o orifício respiratório deste gigante mamífero – mal saiu das redes da barcaça de socorro.

Timmy nadou livremente "na direção certa", avançou o jornal norte-americano "The New York Times".

Sem pouco conseguir respirar ou mexer durante três semanas, o jovem mamífero, que mede aproximadamente 10 metros e pesa cerca de 12 toneladas, a jovem baleia caiu, possivelmente doente ou desorientada, num banco de areia com baixa salinidade, algo que as baleias normalmente evitam.

Para recomeçar uma nova vida, Timmy foi acudida por equipas de socorro e encaminhada para uma "cama de rede de viagem" flutuante e mais perto da liberdade.



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Apesar da Comissão Baleeira Internacional ter desaconselhado a intervenção devido à baixa probabilidade de sobrevivência, a baleia foi libertada no Mar do Norte ao largo da Dinamarca.