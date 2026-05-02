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Alemanha
De volta a casa. Baleia-jubarte Timmy regressa ao oceano após estar um mês encalhada
02 mai, 2026 - 22:23 • Catarina Magalhães
Apesar da Comissão Baleeira Internacional e do Museu Oceanográfico de Stralsund desaconselharem a intervenção devido à baixa probabilidade de sobrevivência, a baleia foi libertada este sábado no Mar do Norte ao largo da Dinamarca.
Pareceu ser uma manhã feliz para Timmy. Depois de ter ficado encalhada ao largo do Mar Báltico da Alemanha, a baleia-jubarte expeliu um jato de água pelo espiráculo – o orifício respiratório deste gigante mamífero – mal saiu das redes da barcaça de socorro.
Timmy nadou livremente "na direção certa", avançou o jornal norte-americano "The New York Times".
Sem pouco conseguir respirar ou mexer durante três semanas, o jovem mamífero, que mede aproximadamente 10 metros e pesa cerca de 12 toneladas, a jovem baleia caiu, possivelmente doente ou desorientada, num banco de areia com baixa salinidade, algo que as baleias normalmente evitam.
Para recomeçar uma nova vida, Timmy foi acudida por equipas de socorro e encaminhada para uma "cama de rede de viagem" flutuante e mais perto da liberdade.
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Apesar da Comissão Baleeira Internacional ter desaconselhado a intervenção devido à baixa probabilidade de sobrevivência, a baleia foi libertada no Mar do Norte ao largo da Dinamarca.
Especialistas do Museu Oceanográfico de Stralsund, na costa báltica alemã, também recomendaram que o animal fosse deixado morrer em paz.
O diretor do museu, Burkard Baschek, afirmou que tentar salvá-la equivalia a “pura crueldade animal”.
Enquanto o abrigo estava a ser construído, bombeiros locais regaram a baleia dia e noite, e utilizaram-se toneladas de pomada de zinco para tratar de lesões na sua pele, cobrindo-a com panos gigantes.
A baleia é apelidada de Timmy, uma vez que ficou encalhada perto da praia alemã de Timmerdorfer. Nas últimas semanas, centenas de curiosos estão acampados nas proximidades para observar o resgate.
Na Alemanha, os ativistas e fãs que acampanharam perto do local de tratamento têm feito bolos em forma de baleia, escrito músicas sobre o animal e tatuado o seu corpo com a sua imagem.
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