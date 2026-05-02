Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nobel da Paz Narges Mohammadi sofre ataque cardíaco na prisão

02 mai, 2026 - 13:03 • Reuters

Ativista iraniana encontra-se em estado instável num hospital iraniano este sábado, depois de ter sido transferida da prisão para lá em consequência de uma grave deterioração da sua saúde.

A+ / A-

A Prémio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, encontrava-se em estado instável num hospital iraniano este sábado, depois de ter sido transferida da prisão para lá em consequência de uma grave deterioração da sua saúde, informou uma fundação gerida pela sua família.

O secretário do Comité Norueguês do Nobel, que atribuiu a Mohammadi o prémio de 2023, tinha manifestado na quinta-feira preocupação com o agravamento do estado de saúde da ativista iraniana dos direitos humanos, que sofreu um ataque cardíaco na prisão.

Mohammadi, na casa dos 50 anos, ganhou o prémio enquanto estava presa pela sua campanha em defesa dos direitos das mulheres e pela abolição da pena de morte no Irão.

A Fundação Narges Mohammadi afirmou num comunicado no seu site na sexta-feira que foi "transferida de urgência para um hospital em Zanjan hoje, após uma deterioração catastrófica da sua saúde, incluindo dois episódios de perda total de consciência e uma grave crise cardíaca".

Esta transferência foi uma "necessidade inevitável depois de os médicos da prisão terem determinado que a sua condição não poderia ser tratada no local", disse a fundação.

Numa atualização no sábado, a fundação informou que permanecia em estado instável, recebendo oxigénio. A fundação pediu a sua transferência para um hospital em Teerão para exames e tratamento especializado.

A Reuters não conseguiu confirmar o seu estado de saúde de forma independente.

Mohammadi foi condenada a uma nova pena de prisão de 7 anos e meio, informou a fundação em fevereiro, semanas antes de os EUA e Israel iniciarem a guerra contra o Irão. O comité do Nobel, na altura, pediu a Teerão que a libertasse imediatamente. Foi detida em dezembro após denunciar a morte do advogado Khosrow Alikordi; o procurador Hasan Hematifar disse aos jornalistas na altura que ela tinha feito comentários provocatórios na cerimónia em memória de Alikordi.

Na manhã de sexta-feira, Mohammadi desmaiou após dias de pressão arterial perigosamente elevada e náuseas graves, informou a fundação. Após múltiplos episódios de vómitos, perdeu os sentidos e foi levada para a unidade médica da prisão para receber soro intravenoso de emergência.

A ativista, que já foi submetida a três angioplastias, enfrenta uma ameaça "direta e imediata" ao seu direito à vida, disse a sua família. "Exigimos que todas as acusações sejam retiradas imediatamente e que todas as sentenças impostas pelo seu trabalho pacífico em defesa dos direitos humanos sejam anuladas incondicionalmente".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)