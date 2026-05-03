"Melhor voz de sempre da rádio": Herman José lembra amizade e rigor profissional de Cândido Mota

O humorista Herman José recordou o locutor Cândido Mota, que morreu este domingo aos 82 anos, como "porventura, a melhor voz de sempre da rádio e da locução portuguesas", destacando o profissionalismo e a lealdade do amigo.

"Sem exageros, e não é pelo facto de ter desaparecido, ele é, porventura, a melhor voz de sempre da rádio e da locução portuguesas, não só pelo timbre, como pela dicção, como pela preocupação quase doentia de não fazer erros", afirmou Herman José, em declarações à agência Lusa.

O humorista lembrou que conheceu Cândido Mota quando ainda era jovem, ouvindo-o no programa radiofónico "Quero em Órbita", da Renascença, considerando-o então "uma espécie de ídolo".

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A relação de proximidade consolidou-se mais tarde, primeiro no mundo da publicidade, nos anos 1970, e depois durante a apresentação do programa televisivo "A Roda da Sorte", período em que conviveram de forma intensa.

"Havia nele uma bondade que encantava, num mundo tantas vezes agressivo e combativo", disse, sublinhando também a competência profissional do locutor e a sua fidelidade enquanto amigo.