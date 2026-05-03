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Morreu Cândido Mota, radialista e apresentador de televisão
03 mai, 2026 - 10:04 • Daniela Espírito Santo , Cristina Nascimento , Teresa Almeida com Lusa
Locutor tinha 82 anos e estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Morreu este domingo de madrugada o radialista e apresentador de televisão Cândido Mota. Tinha 82 anos. A informação foi avançada este domingo pela TSF e confirmada à Renascença por fonte próxima do locutor.
Cândido Mota estava internado no Hospital de Santa Maria.
Em declarações à Agência Lusa, a filha de Cândido Mota, Teresa Mota, detalha que o pai morreu "sem sofrimento, rodeado da família e amigos próximos".
Mota ganhou notoriedade ainda na década de 70, na rádio, e depois, na década de 90, com o trabalho televisivo feito com Herman José.
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Militante comunista, a notícia da sua morte mereceu uma nota por parte do Comité Central do PCP que manifesta pesar pelo seu desaparecimento e recorda os pontos mais altos da carreira do radialista.
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