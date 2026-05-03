Morreu Cândido Mota, radialista e apresentador de televisão

Morreu este domingo de madrugada o radialista e apresentador de televisão Cândido Mota. Tinha 82 anos. A informação foi avançada este domingo pela TSF e confirmada à Renascença por fonte próxima do locutor.

Cândido Mota estava internado no Hospital de Santa Maria.

Em declarações à Agência Lusa, a filha de Cândido Mota, Teresa Mota, detalha que o pai morreu "sem sofrimento, rodeado da família e amigos próximos".

Mota ganhou notoriedade ainda na década de 70, na rádio, e depois, na década de 90, com o trabalho televisivo feito com Herman José.

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Militante comunista, a notícia da sua morte mereceu uma nota por parte do Comité Central do PCP que manifesta pesar pelo seu desaparecimento e recorda os pontos mais altos da carreira do radialista.

"A sua consciência política manifestou-se cedo, tendo vivido por dentro o momento fundacional da democracia portuguesa ao encontrar-se nas instalações do Rádio Clube Português, o centro de comando do Movimento das Forças Armadas, durante a Revolução de 25 de Abril de 1974. onde permaneceu durante vários dias ao lado de colegas como Luís Filipe Costa e Joaquim Furtado, assegurando a continuidade das emissões que informavam o País sobre a queda da ditadura", lê-se na nota do PCP.